Elecciones catalanas: mala organización de la Generalitat en mesas electorales de Tarragona

La Generalitat ha insistido esta semana en que el 99 % de las mesas electorales no tendría problemas para constituirse, pero era previsible y ha sucedido que no es así. Como era de esperar, la constitución de las mesas electorales no ha sido de forma tan ordenada como en otras elecciones. A estas horas, aún no se han constituido en muchos colegios de Tarragona.

En la TAP, uno de los centros de votación más grandes de Tarragona, con 14 mesas, los convocados han tenido que esperar hasta pasadas las 8:30 para empezar a constituir las mesas. La desorganización se ha hecho patente en los primeros minutos de la mañana, cuando los organizadores no sabían donde debían sentarse los presidentes y vocales de cada mesa. Además, ha habido alguna persona que ha alegado encontrarse mal, por lo que la constitución de los puestos se ha retrasado considerablemente.

En Reus, la situación ha sido parecida. En el Institut Pi del Brugar se han presentado todos los titulares, pero ha habido algunos que han llegado tarde, lo que ha provocado el malestar del resto de convocados. “Has llegado tarde para que no te tocase mesa”, les han increpado.

Sin embargo, tras ese pequeño momento de tensión, se han constituido todas las mesas del colegio. Los suplentes han aprovechado para votar tras ser avisados de que deberán estar disponibles hasta que se constituyan todas las mesas del municipio.