Leonor Marchesi: “Los grandes tenores de una época eran las voces del Heavy Metal”

Originaria de un país con una fértil tradicion musical, y también de Tock en concreto, Argentina, hay que recordar ahora que Leonor Marchesi, comenzó desde temprana edad haciendo Folklore, Tango y Blues. La artista construyó así una muy buena base en la que edificar su brillante y larga carrera, en bandas y en solitario.

Leonor forma parte de la Historia del Rock tanto en Argentina como en España, país al que vino para sustituir a Azucena como vocalista de Santa. El disco que grabaron juntos, “Templario”, es una de las mejores obras de la m´suica nacional de esos años.

Su trabajo con su primer gran proyecto, Púrpura, y en solitario en los últimos años, sorprenderá a más de uno porque la calidad está ahí. Y también la pasión, la experiencia y el amor por la música. Leonor atiende a LA RAZÓN con una grandísima amabilidad, y repasamos su carrera.

- Hola Leonor, es un placer hablar contigo. ¿Qué tal es tu día a día ahora con la pandemia. ¿Qué escuchas de música?.

-Hola Joan, el placer es mío gracias por contactarme. Mi día a día en estos momentos tan dificiles para todos es el de fortalecer aún más los aspectos creativos como compositora rock y vocal coach. Además de escuchar en todo momento posible bandas de rock clásico de los 80 90 y actuales como Pineapple Thief ,Perfect Circle ,Kornivol, Esteven Wilson Porcupine Tree , Kitai, Shinova,Zigarros...Además de Jazz Melodico, Blues...y ópera....

-Es sorprendente y gratificante pensar que empezaste con formación lírica en Buenos Aires y en años más tarde formaste parte del mundo del Heavy Metal. Me recuerda a Ronnie James Dio y su afición por la ópera y Mario Lanza.

-En mi familia mi madre primordialmente fanática de la ópera,fue la gran influencia De pequeña me llevaba a Teatros y ver esos montajes Sonidos orquestal y las obras de los grandes autores de todos los tiempos, repercutió en mi con fuerza María Callas como Monserrat Caballé son inspiradoras sublimes para mi.

Comenze a estudiar canto lírico, como hacer canciones rock ( mi preferido estilo) que me llevo a grabar discos con mi primer banda Purpura en Argentina Incursionado lo lirico con el Hard ,Heavy ...algo inexistente en su época a la vez surgía Nina Hagen en pop fuerte...con una voz impactante como la de Dio en su esplendor más heavy ...Los grandes Tenores de la época fueron las grandes voces..del Heavy Metal.

-En 2019 publicaste el disco “Afterblu”. ¿Qué te parece ahora?. ¿Tendrá sucesor pronto?.

- Alterblu es mi EP más alternativo. Quise darle un giro a mi música. Inspirada en rock con raíz de los 90. Ahora me parece nuevo ya que comenzamos a trabajar lo en 2019 con mucha repercusión de medios y actuaciones tanto en salas míticas de Madrid como Festival San Nicacio Leganes. Esto fue a finales del 19. Con la Pandemia todo cambio. Ahora,sigo promocionando este disco. Mi personal managerment, Willy Bosso, esta en Buenos Aires organizando el futuro trabajo , y cuando sea el momento oportuno viajaré a Argentina y otros países de Latinoamerica a continuar con la difusión en directo de este Ep, además de hacer un repaso por mi trayectoria con temas de todos mis discos anteriores...Púrpura, Santa. Encrucijada Rosas de Metal, Onliryca Alterblu... A la vez estoy ideando un nuevo disco tengo canciones..Y ganas de grabar.

-Podemos decir que tu primera experiencia importante fue con Púrpura. ¿Qué recuerdos tienes?.

-Tengo intensos recuerdos Eren mis comienzos Habia pocas mujeres en rock fuimos revelacion grabamos dos discos. Giras Tv radios y mucho trabajo en festivales salas... Logramos vivir de la música siendo unos chavales bohemios ..

Fue una experiencia que me ayudó a aprender más y a sin quererlo como en España..formar parte de la historia de la música en tiempos complicados para las mujeres de rock auténtico.

-Tras Noche de Brujas, ¿porqué decidiste emigrar a España? ¿Fue por estar convocada para reemplazar a Azuzena?

- Así es. Luego de Purpura vino Noche de Brujas una bandaza muy power !en onda Rock Gótica Habia hecho temas para tal ocasión..Fui convocada por los musicos de Santa y su manager que habían visto y escuchado a Púrpura y les pareció genial ser incorporada para grabar “Templario”. Decidí emigrar porque me pareció que la música de Santa era muy interesante de transitar Además queria conocer España su cultura su música y decidí viajar. La aventura por vivir me sedujo en varios aspectos profesionales y personales..

-Fue una época que me interesa mucho. ¿Te gustaba Santa y el Heavy Metal español de la época?

- Conocí a Baron Rojo cuando actuaron en Buenos Aires a principios de los 80. Y flipe!! Nos cautivaron Su estilo sus canciones Fueron muy grandes, en Argentina aún tienen muchos admiradores ! De la primera formación.. El Heavy español gustaba mucho en Argentina conseguíamos los discos de Los Barones y recuerdo que nos impactó el Rock de Miguel Ríos aquel mítico EP de los 80 Tenían un sonido de grabación muy poderoso.

Unos amigos que habían viajado a Madrid tenían el disco de Santa con Azuzena y ocurrio descubrir un sonido de grabación impactante con unos temas musicales originales dado la época Me gustó mucho y por eso decidí viajar...

Ya en España ir a conciertos y festivales ..me deslumbre con tanta música y energía puesta en marcha sobre los escenarios de tantas bandas con poder y talento El sonido y la tecnología utilizada eran muy avanzados..Fue una época gloriosa !

-¿Qué opinas de Azuzena como cantante?

-Azucena tenia una grandiosa voz. La conocí y vi en sus directos Sin dudas era y lo es aún muy grande en su estilo Heavy con una personalidad arrolladora ...

-¿Y el panorama internacional?. Eran buenos tiempos para el Heavy británico.

-..Eran buenos tiempos para heavy mundial. Fui a Londres en varias oportunidades a ver a,Iron Maiden Idolos! ..y a prencenciar los festivales multitudinarios de bandas colosales de la época..

-¿Había grupos en Argentina que te gustasen en ese momento?

-Siii... muchas bandas me encantaban Rata Blanca ,V8 ,Riff ,Pescado Rabioso con Luis A Espinetta Los,Redondos Fito Paez Seru Giran, Soda Stereo...conoci personalmente a todos ya que también comparti escenario con ellos en festivales muy importantes de ahí...

-Grabásteis “Templario” en los míticos Mediterranean Studios de Ibiza. ¿Qué recuerdos tienes?. Relaciono esos estudios con Judas Priest, entre muchos otros.

-Denis German fue el productor de “Templario. En ese estudio grababan grandiosas bandas, a Dave Holland se le veía mucho por allí. Como a los Queen ,WASP, Frank Zappa ( con quie tuve la oportunidad de conversar,cuando grabé “Encrucijada”. Ese estudio era mítico, inmenso, construido en la ladera de una montaña.. Grabar ahí fue muy grato para mí. Los recuerdos y vivencias son energéticos con muy buena amistad y relación con los musicos Me senti siempre muy arropada por ellos. Me cuidaban..Lo mismo que con “Encrucijada” producido por Denis German y trabajado con uno del los grandes guitarras Inglés radicado en la isla como lo fue Dave Bilton. Actué en Ibiza en varias oportunidades .Con Santa y con mi propuesta solista Encrucijada . ..

-Me parece “Templario” un gran disco. Tiene un toque AOR.

-Así es Templario fue un disco Heavy AOR Con melodías profundas como sus letras. Épico por la época..precursor...Adaptado más a mi estilo dentro del Heavy AOR que sus discos anteriores con Azuzena. Yo era más Hard Heavy AOR, como te comento, y Jero Ramiro y Miguel Ángel Collado supieron adaptar perfectamente mi voz a sus composiciones ..Además he colaborado con ellos en letras y melodías. .”Templario” era diferente al resto de los discos de Santa..(muy buenos por cierto! ..yo tenía otro estilo..ni mejor ni peor solo diferente Azucena y yo puedo decir que fuimos salvajemente auténticas en épocas que casi no había mujeres en nuestros estilos...Azuzena, Joana Amaro y yo éramos las más heavys del momento cada una en su estilo personal

Se que llegar a España fue un gran desafío para mí. Las comparaciones ..con Azuzena eran inevitables..pero puedo deciros que ,y aún tenemos nuestros funs más pasionales .Muchos me amaron y aún.. otros me odiaron, lo comprendo es como si en los 90 hubiese llegado de Argentina un joven cantante cualificado a sustituir a Bunbury...lo mismo le ocurrió a Z actual cantante de Mago de Oz cuando reemplazó a Andreas Recuerdo que lo hable con el Z estaba en ese proceso de adaptación y las comparaciones odiosas estaban ahí yo lo comprendi perfectamente y le animé pero yo llegaba desde lejos y en esos años había pocos artistas argentinos Vaya desafio intenso, creo que abrí puertas por no tuve la necesidad de golpearlas demasiado Tanto la prensa especializada como las míticas revistas Popular 1 y La Heavy, también radios y televisiones apoyaron la propuesta Me siento agradecida por el cariño recibido de muchos y en la actualidad también!! Es que ya soy de aquí. Tengo dos nacionalidades que adoro. “Templario” sigue siendo un disco de culto, reeditado por Sony /BMG en CD .y plataformas mundiales..

-Compartísteis cartel con Baron Rojo, Angeles del Infierno y Obús. ¿Fueron grandes experiencias para tí?.

-Así es!! Muy grandes experiencias y exigentes para mí. Sentía que tenía que salir al escenario armándome de más valor del que tengo... Me mentalizaba, iba energizándome y al subir al escenario me encontraba con la parte más agresiva de mi misma y la más sensible..La convivencia en gira fue muy grata. Muy buena onda con todos. La verdad siempre sentí proteccion y respeto absoluto. Así como el público que nos recibía con los brazos abiertos. Recuerdo un chico gritó “Leonor que viva la madre que te parió y yo flipé!!!”,eso fue en Mijas. Llenazo total y mucha fiebre de rock nacional del bueno. Luego vinieron premios nominacion tanto para Marchesi como para los musicos en cada instrumento...durante años consecutivos...

Tras Santa, grabaste dos discos en solitario, “Encrucijada” y “Rosas De Metal”.

-Así es. “Encrucijada” en los Estudios Mediterráneo de Ibiza. Luego me marché a Buenos Aires, Viví allí durante los 90 actuando mucho promocionando el ep en radios, prensa y televisiones y componiendo lo que sería “Rosas de Metal”, junto a Juan Revilla grabamos en Madrid con Jacobo Aguirre como productor.

Ese disco también salió en Argentina Fue presentado en el teatro Ateneo de Buenos Aires Ese mismo año se recitaban los ep de Purpura en Universal Sello..

-Cuéntanos tu proyecto Onlyrica.

-Al regresar de Argentina contacté con Juan Revilla y nos pusimos a trabajar como lo hicimos con “Rosas de Metal”. Hicimos canciones góticas liric rock. Se editó en Argentina y psises limítrofes. Está en las plataformas, Spotify...”Reloj de Arena” de Onliryca aún sigue sonando. Lo presenté en Leyendas rock Festival reapareciendo luego de un largo periodo de ausencia de los escenarios Había decidido alejarme. Necesitaba reinventarme y estar más cerca de mi hijo en su crecimiento..

-Me gustan artistas tan dispares como Rata Blanca, Charly García y sus Seru Giran y La Máquina de Hacer Pájaros, Andrés Calamaro y Los Rodríguez, Los Piojos...Ya has hablado de Rata Blanca y Seru Giran, pero y el resto?

- Me parecen muy vanguardistas y que han marcado a fuego el estilo rock nacional con Luis Alberto Spinetta, Soda Stereo ..

-Más Rock argentino que actual o antiguo que nos puedas aconsejar?

Escucho a Eruca Sativa, Las Patillas del Abuelo ,Sr Bestia ,Masacre, La Renga...Y también el rock de los 80 90 tanto argentino como español. En España actualmente has surgido bandas buenísima La creativad en ambos continentes no para.

- Muchas gracias Leonor.

Gracias a vos a ti..Joan por la invitacion . Un fuerte abrazo a tod@s. Si quieren también me pueden encontrar con las últimas novedades en https://www.instagram.com/leonor_marchesi/?hl=es