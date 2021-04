Vídeo: Joan Galobart, el “Nostradamus” independentista que llama a matar mossos

Los Mossos d’Esquadra detuvieron en febrero a Joan Galobart, el hombre de 63 años que colgó un vídeo en Facebook haciendo un llamamiento a matar policías después de unos disturbios en Barcelona, y también en otros puntos del país, por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel. los disturbios que se han alargado durante días en Barcelona y en otros puntos del país. Fue arrestado por agentes de la Comisaría General de Información de los Mossos en su población, Argençola, en la comarca de Anoia (Barcelona), donde vive. También le encontraron un centenar de plantas de marihuana.

Según explicaron fuentes policiales, después de tener conocimiento del vídeo, se inició una investigación sobre los hechos y analizando el contenido de las palabras que hizo contra la policía y se decidió pedir autorización para poder detenerlo.

En los vídeos pedía matar policías y dejarlos que no fueran reconocibles con pruebas de ADN y también atacar y quemar comisarías de los Mossos, como ya pasó en Vic, en Osona. En el vídeo pedía “leña” contra la policía y también contra algunos políticos. Cuando se hizo efectiva la conclusión de la investigación, varios agentes de paisano se presentaron en su casa y lo detuvieron, acusado de un presunto delito de amenazas.

Cuando la policía ha ido a su casa, también según fuentes policiales, se detectó que tenía droga plantada, un hecho que le comportó quedar detenido también por un presunto delito contra la salud pública. Esta investigación la lleva ahora la Unidad de Investigación de la comisaría de Anoia, con sede en Igualada. En total se intervibieron unas cien plantas. El hombre ya estaba en el radar de los investigadores que luchan contra la droga en la comarca de Anoia.

Galobart llamó a matar mossos de escuadra. “Que no les puedan encontrar ni restos para hacer la prueba del ADN!”, exclamaba, además de pedir también quemar comisarías y los domicilios particulares de estos policías incluso con “la familia dentro”. También reclamó “leña” contra periodistas y partidos políticos como Ciudadanos o el PP.

Así lo explica: “La comisaría es nuestra y la podemos romper cuando queramos... Niños, a reventarlo todo, porque todo esto lo hemos pagado nosotros. Y las putas del Rey también las hemos pagado nosotros. ¡Quiero decir que leña, leña y leña!”.

En el vídeo, se va animando: “Pero no sólo en las comisarías. A todos aquellos que hablan por la radio, periodistas, hijos de la grandísima puta que nos están jodiendo el miedo en el cuerpo, ¡para estos también leña! pero leña de la buena!”. Galobart marca los objetivos: “¡La sede de Ciudadanos, leña! ¡La sede del PP, más leña! leña! ¡leña! ¡No hay policía para controlar! ¡Y al policía que caiga que no le puedan encontrar ni restos para hacer la prueba del ADN! ¡leña!”, añade. Y tiene un recuerdo para el mayor Trapero: “todos aquellos inútiles que decían que el Trapero es nuestra policía, ¿dónde estáis? ¡Que dijo que sería el primero en detener el Puigdemont! ¿dónde estáis?”.

Siguiendo con el tema policial, dice “los coches de la policía los hemos pagado nosotros, y mi parte la puedo reventar tanto como desee. Prefiero pagar una comisaría cada semana y tener los Mossos acojonados que no tener los Mossos contentos y el Rey de putas “. También reclama contundencia: “Leña! Pero no como esta vez que sólo han tenido que cambiar los cristales. ¡Que la tengan que hacer nueva! Que no puedan hacer ni la prueba del ADN “. “Que los policías cuando vayan a trabajar lo piensen antes de ponerse el uniforme. ‘Ayer éramos 26 en comisaría y hoy sólo somos dos’. Que se caguen vivos cuando vayan solos por la calle”, añade.

Pero hay más: “Comisaria triturada, pero tú a la UVI. ¿Y dejarlo solo cuando esté en la UVI? ¡No, hombre, no! ¡Se entra allí dentro y se le machaca! porque vosotros, hijos de puta, habeis sacado gente enferma de las casas, ha sacado gente inválida!... A vosotros se entra en el hospital y se os hace todo el daño que se pueda, ¡tenéis que estar muertos, escoria! ¡Que eres una mierda de escoria! La policía siempre será tu enemigo, a no ser que seas un político “. Y también hay para Quim Torra: “el puto gilipollas que teníamos antes de presidente, ahora no me sale el nombre, le decía a los CDR ‘aprieta’ y luego enviaba la policía”. “Trincharlo todo”, propone. “¡Deberíamos hacer como el Drácula! Meter todo de palos y la gente allí colgada a los palos. El que venga con ganas de robar o tocar los cojones, que viera allí el palo, ¡pim! ¿Y ese quién era? pues mira, éste era el jefe de la policía que teníamos aquí. Y por qué os lo habeis cargado? ¡Pues por eso!”. “La policía debe tener miedo de la gente normal, ¡Pero miedo de cagarse! Esto es lo que tenemos que conseguir y entonces tendremos una policía normal, cuando acoten la cabeza ante la gente del pueblo”. Y pregunta: “¿Sólo habeis quemado la comisaría de Vic? Está la de Terrassa, que es mucho más grande”.