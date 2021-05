El festival Sónar ha anunciado este miércoles a The Chemical Brothers, The Blaze, Arca, Oneohtrix Point Never y Princess Nokia como primeros nombres para su edición de 2022, que tendrá lugar del 16 al 18 de junio en los recintos de Montjuïc y Gran Via de Fira de Barcelona.

El certamen --que anunció a finales de marzo que aplazaba a 2022 su edición de este año-- ha confirmado sus 32 primeros artistas, ha informado en un comunicado.

En el festival actuarán Channel Tres, Serpentwithfeet, Joy Orbison, Louisahh, AJ Tracey, Polo & Pan, Tommy Ea$h, Sega Bodega, Morad, Lafawndah, Ms Nina, Locoplaya y Recycled J.

También se han anunciado los DJ sets de The Blessed Madonna, Charlotte de Witte, Richie Hawtin, DJ Marcelle/Another Nice Mess, Eris Drew B2B Octo Acta, DJ Phyton, Skee Mask, Jayda G, Lechuga Zafiro, Jamz Supernova, La Fleur, Chico Blanco y Jyoty.

El Sónar anunciará en los próximos días las fechas en que saldrán a la venta los tickets del festival, y los espectadores que deseen asegurarse su entrada antes de la venta general ya pueden apuntarse.

También desvelará la programación de los dos nuevos festivales que Sónar presenta para el otoño de 2021 en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB): AI and Music Festival --27 y 28 de octubre-- y SónarCCCB -29 y 30 de octubre--, ambos presenciales y con un alto componente digital.

Este jueves, tendrá lugar la primera actividad del AI an Music Festival, un ‘streaming’ del ‘wokshop’ colaborativo ‘Exploring connections between AI and Music’ con un panel de artistas pioneros como Claire L.Evans, Jan St.Werner e Iván Paz y los expertos en inteligencia artificial Michela Milano, Jordi Pons y Javier Ruiz para debatir el impacto de la IA en la música y los retos creativos que se abren.