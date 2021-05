La Vanguardia despide a Pilar Rahola

La contertulia estrella del independentismo no volverá a escribir para La Vanguardia a partir de hoy. Tras más de 12 años en el que ha sido columnista, el periódico ha decidido prescindir de sus servios y optar por no publicar más artículos suyos. Con este despido, Rahola pierde uno de sus espacios más emblemáticos como periodista donde publicaba periódicamente y que desde este domingo no volverá a disfrutar. Con sus artículos, intervenciones televisivas y comentarios en las redes sociales, Rahola ha ido ganando un considerable peso dentro del mundo secesionista, llegando a ser una especie de portavoz de Puigdemont. Hasta el momento Rahola no se ha pronunciado al respecto de la decisión del medio, su último mensaje en redes sociales es acerca de la formación del gobierno catalán, aunque sabiendo como es la tertuliana no tardará en explicar la decisión. Su último artículo en La Vanguardia se ha publicado hoy domingo bajo el título de “Cataluña”.

Las causas parecen ser puramente económicas aunque no ha trascendido de momento más información. A Rahola, por eso, aún le quedan varios espacios donde expresarse. Habitual en las tertulias de radio o TV3, donde en los dos últimos años, la escritora y periodista ha obtenido buenos beneficios por participar en los programas «FAQS» y «Tot es mou». Simplemente hay que ir al portal de transparencia de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) para poder constatar que a Pilar Rahola no le ha ido nada mal desde 2018 hasta hoy. En este tiempo ha cobrado de las arcas públicas un total de 127.800 euros. Los contratos de «FAQS», un espacio producido por El Terrat, no son conocidos, pero sí los de «Tot es mou». El último de ellos es del pasado 27 de agosto y es por cuatro meses en calidad de especialista en actualidad política. La tarifa es de 10.200 euros. Las intervenciones de Rahola en TV3 siempre han sido muy criticadas, sobre todo, porque suele estar presente en espacios en los que nunca tiene quién le rebata. Es decir, la presentadora le somete a una serie de preguntas para que la exdiputada de ERC vaya comentando sin ningún oponente.