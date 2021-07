Laura Borràs acusa al Estado de no permitir ayuda francesa en el incendio de Llançà

El pasado viernes se declaró hacia primera hora de la tarde un incendio en la localidad de Llançà en Girona y muy cercana a Cadaqués. Tras más de tres días con las llamas quemando parte del parque natural del Cap de Creus, los bomberos y otros cuerpos han trabajado sin cesar para tratar de extinguir el fuego.

Con más de 500 hectáreas quemadas por el fuego, el viernes hidroaviones del ejercito se añadieron al operativo para tratar de sofocar las llamas. Aunque en un primer momento y como es habitual cuando se producen este tipo de catástrofes esto no llamó la atención, ha sido los días posteriores cuando el incendio ha provocado roces entre dirigentes.

Laura Borràs, presidenta del Parlament, ha culpado al gobierno español de no facilitar la ayuda francesa que según ella “era más próxima” para ayudar en el incendio. Ante estas acusaciones, el ministerio de Transición Ecológica ha recordado que se han destinado 11 dotaciones para luchar contra las llamas.

Estas palabras fueron recogidas en un tweet que posteriormente fue eliminado donde la presidenta, segunda autoridad en Cataluña, afirmaba que por motivos como este querían ser un país independiente. Además, TV3 no informó de los medios del gobierno durante las noticias, hecho que provocó muchas quejas en las redes sociales.

Otras cuentas han afeado el mensaje de Borràs donde ven una forma de mantener el relato secesionista de la ayuda de un suceso tan grave como ha sido el incendio.

Estado del incendio

El jefe del operativo de Bomberos de la Generalitat, Ferran Garcia, ha explicado este domingo que todavía hay dos focos “críticos” en el incendio que quema desde el viernes al mediodía en el Parc Natural del Cap de Creus (Girona) para darlo por controlado.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios después de que los Bombers hayan informado a primera hora de que el incendio está perimetrado y estabilizado, y ha advertido de que habrá “pequeñas subidas” de viento esta tarde y el lunes por la mañana que les preocupan. Ha destacado que la circulación en Selva de Mar (Girona) está abierta para vecinos pero ha recomendado que no se vaya a la zona ante una eventual reanudación del fuego en alguno de los focos de preocupación.

“La gente no ve humo, pero que no vea humo no quiere decir que no haya fuego”, ha insistido Garcia, que ha pedido un último esfuerzo a la ciudadanía antes de que puedan dar por controlado el fuego. Asimismo, ha previsto que si este domingo por la tarde no se registran cambios en la meteorología podrán dar el incendio por controlado esta noche y empezar a desmontar el operativo el lunes: “Pinta muy bien pero no quiere decir nada”, ha aclarado.

Además, ha reiterado que la previsión del cuerpo para este verano es que hayan más incendios debido a las altas temperaturas por lo que en “un momento determinado” deberán desescalar la cantidad de medios que actualmente están trabajando en Girona. Por su parte, la delegada del Govern en Girona, Laia Cañigueral, ha pedido paciencia a los vecinos de la zona afectada por el fuego y ha hecho un llamamiento a la prudencia: “Pedimos que la gente no vaya a la zona”.