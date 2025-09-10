Roban al líder del PP en Barcelona, Daniel Sirera, mientras grababa un vídeo en el centro de la ciudad

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, estaba grabando un vídeo para sus cuentas oficiales en redes sociales cuando ha sufrido el robo de su gabardina. Así como muestra el vídeo publicado por Sirera, una mujer se habría llevado la pieza de ropa del líder catalán en pleno centro de la ciudad.

Este es el segundo robo que sufre Sirera en apenas dos meses, después de que el pasado mes de agosto sufriera el hurto de unas gafas que guardaba en su moto. En el vídeo, Sirera asegura que ha dejado "un minuto la gabardina apoyada en un coche", y al girarse de vuelta "la gabardina ya no estaba".

El presidente municipal del PP denuncia que "robar sale gratis en Barcelona", y asegura que "Collboni, Illa y Sánchez deben tomarse muy en serio la seguridad en la ciudad". "Les pido que no desprotejan más a los ciudadanos de Barcelona.