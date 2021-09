La CUP exige a Aragonès que ponga fecha ya para un referéndum

La CUP, un partido que en el “postprocés” se ha ido sumiendo en la irrelevancia política a pesar de que sigue siendo determinante, necesita recuperar protagonismo y, por ello, ha querido lanzar hoy un órdago al Govern en uno de los plenos parlamentarios del curso en Cataluña (el Debate de Política General): ha pedido a Pere Aragonès que ponga fecha ya a un referéndum de autodeterminación. De hecho, tiene intención de que el Parlament se comprometa mañana en una votación a que se celebre una nueva consulta durante esta legislatura (antes de 2025), algo que genera mucho revuelo.

El partido anticapitalista ha elevado el tono en las últimas semanas porque es consciente de que tiene que enmendar el rumbo tomado al pactar con Esquerra para permitir la investidura de Pere Aragonès. Ese acuerdo, de momento, está castigando a los cuperos porque los republicanos han reforzado la senda del diálogo con el Gobierno con la activación de la mesa de negociación. Y, la mejor forma de hacerlo es aprovechar el actual contexto, previo a los presupuestos de la Generalitat de 2022, donde puede encarecer el precio de sus votos y extraer réditos.

“Su discurso no hizo temblar los cimientos del régimen del 78″, ha expresado esta mañana el portavoz de la CUP, Carles Riera, que ha acusado a Esquerra de estar aplicando políticas “sociovergentes” y ha repasado algunos de los déficits de Cataluña en términos sociales, como los 15 desahucios diarios de media que se registran; el paro juvenil, situado en un 40%; un 20% de la población con pobreza; carencias en la sanidad o la educación; o, la precariedad del empleo.

“Están jugando la carta de la desactivación de la confrontación. Están poniendo el Govern al servicio de su agenda bilateral con el PSOE”, ha añadido Riera, quien ha asegurado que el Gobierno “no quiere dialogar, sino normalizar la represión”.

Asimismo, Riera ha equiparado ya a Aragonès con actitudes de Jordi Pujol. “Están haciendo que aquello que Jordi Pujol consagró, que es confundir el país con el partido”, ha afirmado, tras también criticar al vicepresidente Jordi Puigneró por parecerse a la vieja Convergència con la operación del aeropuerto, que acordó con el Ministerio de Transportes.

JxCat

Para evitar tanto descaro en sus ataques directos a Esquerra, JxCat opta por una vía indirecto: critica a sus socios de Govern haciendo duros reproches contra el Gobierno. El portavoz de los posconvergentes, Albert Batet, ha equiparado el actual Gobierno de PSOE y Podemos con el del PP y ha advertido de que la “represión continúa y no para”. En este sentido, ha vinculado al ejecutivo español a la detención de Carles Puigdemont y ha asegurado que sí sabía de la operación judicial que estaba en marcha.

“¿Ven cómo actúa el gobierno más progresista de la historia? ¿Se puede ser más cínico?”, se ha preguntado Batet, que también ha interpelado directamente a Salvador Illa.

“El diálogo no llega a ningún lado si no va acompañado de voluntad política”, ha afirmado. “Si sabemos cómo actúa el Estado español, la pregunta clave es cómo actuamos desde Cataluña”, ha aseverado, y ha rechazado tener que sumirse en la dicotomía del “mientras tanto” y la independencia ya que no se van a quedar de “brazos cruzados” y van a tratar de hacer la independencia lo más pronto posible.