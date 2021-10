Puigdemont avisa a Gobierno y Esquerra con la mesa de diálogo: no quiere ningún indulto anticipado

Carles Puigdemont está de nuevo en el centro. Tras un tiempo con pérdida de relevancia, su detención en Italia le ha devuelto máximo protagonismo y lo está usando para condicionar tanto como pueda el rumbo de la política catalana y española: en este sentido, al ver cómo su figura puede entrar como moneda de cambio en las negociaciones entre Gobierno y Generalitat en la mesa de diálogo, se ha descolgado hoy avisando que no lo aceptará y rechazará un indulto anticipado.

“Que nadie hable por nosotros, que no interfieran en nuestra estrategia buscando atajos que no queremos”, ha asegurado en un texto publicado en el “Punt Avui”. “Ni buscamos un indulto anticipado ni creemos que esta opción aporte ninguna solución al conflicto y, por descontado, no a las más de 3.000 personas afectadas por la represión”, ha señalado, en referencia a que rechaza la vía de la reforma del Código Penal para rebajar las penas del delito de sedición y así enfrentarse a una condena menor o, directamente, a la posibilidad de que el Gobierno decrete un indulto anticipado (es decir, antes de que pase por juicio), un escenario que, por ahora, es menos probable.

En este sentido, el expresident apuesta por la amnistía para eximir de responsabilidades penales a todos los políticos y activistas con problemas con la Justicia por el “procés”, aunque ha advertido de que tampoco será “a cambio de la renuncia a la autodeterminación”.