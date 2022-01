El ex alcalde de Sabadell Manuel Bustos ingresa en la cárcel

El ex alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, ha ingresado en la cárcel de Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada) para cumplir la condena de tres años de prisión que la Audiencia de Barcelona le impuso por dos delitos de tráficos de influencias por instar a la policía local a retirar multas de tráfico a sus familiares. El Tribunal Supremo confirmó después la pena de cárcel. La defensa del ex edil socialista pidió la suspensión de la ejecución por no tener antecedentes, pero los jueces lo rechazaron.

El ex dirigente del PSC suma ya tres condenas por el denominado ‘caso Mercurio’ de corrupción y tiene un juicio pendiente en el que la fiscalía le pide ocho años de cárcel por las presuntas irregularidades en la contratación en varias administraciones públicas.

La primera condena, de un año y cuatro meses de cárcel, fue por presionar a la entonces alcaldesa de Montcada i Reixac, María Elena Peréz, para que contratara a un ex alto cargo de la Generalitat durante el Gobierno tripartito. En esa ocasión, no entró en prisión a cambio de realizar un curso de prevención de la corrupción. En la segunda sentencia en su contra el ex edil aceptó devolver los 326 euros que costó su asistencia a un congreso del PSOE en Andalucía, en 2012.

Pero ha sido la tercera condena la que ha originado su ingreso en un centro penitenciario. En este caso, la Audiencia de Barcelona le condenó en diciembre del 2018 a tres años de cárcel, 16 de inhabilitación y multa de 800 euros por ordenar a la policía local que retirara dos multas de aparcamiento a su mujer y a su hijo en el 2012 durante su etapa al frente del ayuntamiento. La Sección 10 de la Audiencia de Barcelona consideró al exalcalde culpable de tráfico de influencias y prevaricación, y ha castigado cada uno de los delitos con 18 meses de prisión. La fiscalía solicitaba una pena de cuatro años de prisión y de inhabilitación.

Los magistrados sostuvieron que Bustos por tráfico de influencias agravado, ya que el exalcalde “consiguió el propósito buscado”, que no era otro que la anulación de las multas. Para el tribunal, la conducta del exedil “supone un menoscabo para el interés general, atacando la objetividad e imparcialidad de la función pública”, cuando como edil tenía una “obligación mayor de proteger el interés público, al haber sido elegido por la generalidad de personas para salvarguardar dicho interés”. Sin embargo, el resultado económico no supuso un “gran quebranto” para el municipio.

El ex alcalde socialista de Sabadell defendió su inocencia en una entrevista en el Diari de Sabadell. “La ciudad que me hizo alcalde durante tantos años tiene que saber que soy inocente, que no soy un corrupto”, rompe el silencio Bustos que expresa: “No me lo esperaba. Estoy pagando una factura más que desproporcionada. Iré tres años a la cárcel por dos multas de tráfico”.

Aseguró que “todo fue una operación política policial para terminar con Manuel Bustos”. “Nunca se toleró que el hijo de un paleta y una mujer que limpia una escuela, que no había ido a la universidad, fuese alcalde de esta ciudad”. Y sigue: “Tenían que tener un socialista destacable para ponerlo al lado de otras personas vinculadas a la corrupción y me escogieron a mi porque estaba de presidente de la Federación de Municipios de Catalunya, era vicepresidente de la asociación de municipios de España, miembro del Comité Federal del PSOE, hombre de confianza de Pepe Blanco, de Rubalcaba y de Zapatero…”.