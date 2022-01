“Aló alcaldesa”, masaje a Colau en el Colegio de Periodistas

Si algún formato favorece a un político es, sin duda, el de responder sin límite de tiempo, sin repreguntas y sin interrupciones. Eso le ha ocurrido esta tarde a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, gracias a la inestimable bonhomía del decano del Colegio de Periodistas de Cataluña, Joan Maria Morros, que ha ejercido de maestro de ceremonias en el encuentro anual, “la alcaldesa responde”, con los afiliados. Así las cosas, Colau ha podido explicar con todo lujo detalles su obra de gobierno, desde políticas sociales a vivienda pública, pasando por el nuevo urbanismo o los carriles bici. Sobre su candidatura a la reelección, la alcaldesa parafraseó a Jordi Pujol con un “ahora no toca” y explicó que lo decidirá en mayo.

Colau, sin embargo, llegaba a la comparecencia con su imputación por delitos de presunta malversación, prevaricación y tráfico de influencias, por los que tendrá que declarar el próximo 5 de marzo. Hubo que esperar a la penúltima pregunta para que la alcaldesa respondiera y lo hizo con un sutil cambio de argumento. Al fin y al cabo, el código ético del partido obliga a dimitir en caso de imputación y Colau, hasta ahora, se había escudado en que no hay enriquecimiento personal en los delitos. Hoy ha ido un paso más allá y ha hablado de “lawfare” (guerra jurídica). A su juicio, hay “mala fe” en la querella ya que la fiscalía había investigado esas mismas subvenciones y las había archivado. “Esta misteriosa asociación que nos ha denunciado ha calcado párrafos de la fiscalía y ni siquiera cita el archivo, por eso creemos que hay mala fe”, ha señalado. “Esto se suma a que ya hemos tenido otras querellas, hasta diez, como por ejemplo de Agbar, cuando intentamos desprivatizar el agua. No nos van a asustar”, ha añadido. Por ello, “nuestro código ético no aplica a casos de lawfare”.

Sobre su relección, la alcaldesa señaló que “no puedo tomar la decisión ahora, no es el momento”. Así, Colau ha aplazado hasta mayo de 2022 el debate sobre si se presenta a la reelección o no, una cuestión que se tendrá que “plantear a nivel de organización”. Hasta entonces, ha pedido dejar aparcados los debates en clave electoral: “Hay mucho trabajo por hacer, no tengo que estar haciendo campaña; soy alcaldesa”.

La alcaldesa tampoco ha esclarecido el posicionamiento ante la candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. Aunque en las últimas semanas ha habido debate a diferentes niveles sobre la candidatura y qué implicación deben tener las administraciones (ayuntamientos , Generalitat, Estado, comunidad de Aragón…), Colau ha preferido “mantenerse prudente y esperar a que se hagan los pasos adecuados”.

En este sentido, ha instado a los gobiernos catalán, aragonés y español a “hablar discretamente y que lo pongan todo sobre la mesa” antes de presentar un proyecto a la opinión pública. “A partir de cuando haya proyectos, podremos tener una opinión formada sobre el papel de la ciudad”.