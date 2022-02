El cadáver del magnate estadounidense McAfee lleva siete meses congelado y sin enterrar

Según adelantó la web ‘MarketWatch’, el cadáver de John McAfee no ha sido repatriado a Estados Unidos más de siete meses después de su muerte.

McAfee fue encontrado muerto el 23 de junio de 2021 en su celda de Brians 2, de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), donde estaba en prisión provisional desde octubre de 2020 por orden de la Audiencia Nacional. Tenía 75 años y según indicó la Generalitat ese día, “todo apunta a que podría tratarse de una muerte por suicidio”.

De esta manera, el cuerpo de John David McAfee, creador de uno de los principales antivirus informáticos, sigue en el depósito de cadáveres de la Ciutat de la Justicia Barcelona desde su muerte en prisión en junio, han explicado fuentes conocedoras.

Una vez la prisión avisó al juez de guardia, el Juzgado de Instrucción 5 de Martorell (Barcelona) abrió una investigación para esclarecer la muerte.

La muerte de McAfee está siendo investigado por un juzgado de Martorell. Se intenta aclarar si realmente fue un suicidio o no. Según fuentes conocedoras del caso, al magnate estadounidense se le hizo una primera autopsia y pruebas toxicológicas, pero la familia solicitó una ampliación y otras de diligencias para aclarar el fallecimiento. Los parientes del programador informático sospechan de que este no se quitó la vida, tal y como apuntan los investigadores, sino que lo mataron. Esta posibilidad fue alimentada por un portavoz del Gobierno ruso.

El juez de instrucción de Martorell, según fuentes jurídicas, denegó esta ampliación de la autopsia, al considerar que era suficiente con el resultado de la inicial. El fiscal también se opuso a esta nueva diligencia. Ante este rechazo, la familia de McAfee recurrió en apelación ante la Audiencia de Barcelona, pero no ha sido hasta este lunes cuando el juzgado ha remitido las actuaciones a este órgano judicial. Los allegados del magnate están esperando esta resolución para solicitar la repatriación del cadáver. Por ahora, no lo ha hecho.

“Aventura fascinante”. Así definía John McAfee en su última entrevista en noviembre de 2020 su encarcelamiento en España. McAfee ocupaba el módulo 1 del Centro Penitenciario de Brians 2, en las afueras de Barcelona.

“Me divierte constantemente y, a veces, me conmueve. El graffiti por sí solo podría llenar un thriller de mil páginas. Algunos de mis compañeros de prisión me han confiado pequeñas partes de sus vidas”, decía en una entrevista a The Independent. McAfee fue retenido por la policía española en octubre del año pasado, a petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, dos años después de huir del país norteamericano, donde se le buscaba por evasión fiscal.

“Un joven de Senegal me comentó que es un invitado aquí por apuñalar a personas al azar que eran malas personas. Otro confesó haber estrangulado accidentalmente a su esposa. No explicó por qué fue un accidente, pero debes admitir que los accidentes ocurren”, añadió.

Desde su primer arresto en 2012, en Belice, cuando se le acusó de matar a otro hombre con el que convivía, McAfee había sido detenido y puesto en libertad numerosas veces, saliendo con fuerza de todas ellas y sin intención de cambiar. No sabía que este último encarcelamiento se trataba del último, antes de que se quitara la vida este miércoles. “En general, es fascinante verlo y vivir una aventura”.

Muchas veces buscó cambiarse la identidad para que no lo reconocieran, y también sus rasgos físicos. Tintes de pelo y barba o dientes pintados eran algunos de sus “trucos”. Pero cuando llegó a la prisión catalana, todos los presos y agente le reconocieron. Allí, hasta le pidieron un autógrafo en alguna ocasión. Sin duda, era el héroe de la cárcel. Y, según él, un aspecto agradable de estar encarcelado en España era que “no se requieren uniformes penitenciarios”. “Me entregaron un mono naranja al llegar, como todos, y de vez en cuando lo uso cuando me apetece. Otras veces me pongo de todo, desde traje y corbata hasta ropa de salón”, aseguraba al diario.