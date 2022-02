Un Picasso azul desconocido, a subasta

Pablo Picasso fue uno de los artistas más prolíficos de su tiempo. Eso hace que aparezcan con cierta regularidad obras desconocidas o inéditas del genio malagueño. Lo que resulta más difícil es que sean obras importantes y de gran calidad. Por eso no deja de ser una buena noticia una pequeña gran obra que en breve saldrá a subasta en Subarna el próximo 3 de marzo.

Realizada en el reverso de una postal, la composición nos traslada a la época azul del gran pintor, con su fascinación por retratar la podredumbre, concretamente la que contempla en las calles de la capital catalana a principios del siglo XX, antes de trasladarse definitivamente a París. Haciéndose eco de los temas que también ha convertido en suyos su buen amigo Isidre Nonell, Picasso se acerca a las clases más humildes, a los desamparados, a los que tratan de sobrevivir en una Barcelona oscura y marcada por el color azul. Ese es el tono que persigue a la obra que ahora se pone en venta.

La escena que dibuja el joven Picasso con trazo firme y algo de cromatismo es la de un anciano paseando por la orilla mientras trata de proteger como buenamente puede al pequeño que lo acompaña. Todo ello con el puerto de Barcelona como fondo, como lo demuestra el hecho de que Picasso llega a plasmar la montaña de Montjuïc.

Uno de los aspectos más interesantes de la obra es que su protagonista principal, el mendigo, es un modelo habitual de algunas de las obras del periodo azul, como podemos comprobar en composiciones como «Tragedia», un óleo de 1903 y que hoy se guarda en la National Gallery of Art de Washington. Precisamente en este óleo sobre madera también aparece el mismo niño que vemos en el dibujo, una escena que se sitúa en una playa. Es evidente que la obra a subasta es pareja de «Tragedia» y no podría descartase como una suerte de estudio preparatorio antes de la versión final que se expone en Estados Unidos. Es la identificación con el débil, con quien lo está pasando mal, en una época en la que el propio Picasso intentaba desesperadamente hacerse un hueco en el mundo del arte. Pese a que los galeristas parisinos le pedían alegres escenas de cafés o de tauromaquia, el pintor siguió con esta temática de tristeza y de cromatismo azul.

La pieza fue propiedad de los hermanos Junyer-Vidal, íntimos amigos de Picasso en sus años de bohemia en la capital catalana. Que esto fue así lo demuestra el reverso de la postal en el que podemos leer Suari y Juñer, una firma de fábrica de algodones torcidos a la inglesa para medias, zurcir o coser. Se trataba de una firma que estaba situada en Barcelona y que tenía que ver con los Junyer-Vidal, como lo prueba un sello que también vemos en la postal.

La composición es pareja de otra realizada en una postal y que fue subastada recientemente en Subarna, siendo finalmente adquirida por el Museu Picasso de Barcelona. Pese a ello, la procedencia es distinta. La obra ha llegado a Barcelona desde Madrid. Según informa la casa de subastas parece que el malagueño se lo regaló a un amigo, «un importante juez o militar» –como indican los actuales propietarios, aunque no se ha podido identificar al citado personaje–antes de instalarse definitivamente en París en 1904. La familia en algún momento se trasladó a Salamanca hasta instalarse definitivamente en Madrid. Pero la pieza no fue expuesta públicamente, hecho que hace que no aparezca reproducida en el gran catálogo razonado picassiano de Christian Zervos o que no lo encontremos en las grandes monografías de John Richardson y Josep Palau i Fabre.

Sobre la autenticidad de la composición no hay ningún tipo de dudas, aunque presenta un detalle cuanto menos curioso. La firma es apócrifa. Nunca fue estampada por el mismo Picasso que en aquellos años no daba especial a estos dibujos. Muchos años después, cuando todo aquello que había sido tocado por su lápiz o pincel se convertía en cotizada obra de culto, el malagueño rubricó algunas de estas piezas, aunque la que se subasta el día 3 no volvió a estar en su poder.

El precio de salida de esta escena azul es de 80.000 euros, aunque se espera que pueda alcanzar los 200.000 euros. Hay precedente para que realmente aparezca alguien interesado en una obra propia de un museo. El pasado 8 de octubre Subarna vendió una composición, también postal picassiana, por 85.000 euros. En aquella ocasión fue el Ayuntamiento de Barcelona el que se hizo con él para poder ampliar las colecciones del museo del artista en la capital catalana.