Un grupo de perros salvajes mata nueve terneros en una granja de Soses

Los propietarios de una granja de terneros de Soses han denunciado ante los Mossos d’Esquadra dos ataques de perros salvajes que habrían sufrido la semana pasada en su explotación, concretamente durante las noches del jueves al viernes y del viernes al sábado.

Estos habrían dejado nueve animales muertos y de entre seis y siete más heridos. Ante esta situación, según han explicado, el sábado se vieron obligados a desalojar la instalación y trasladar las 150 cabezas de ganado a otras granjas de Lleida. Además, han dicho que han puesto en conocimiento de los hechos al ayuntamiento y al departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat, de quien todavía, según han afirmado, esperan una respuesta sobre el protocolo de actuación que tienen que seguir.

Una de las propietarias de la granja afectada, Anna Aragonés, ha lamentado que todavía no se hayan puesto en contacto con ellos para saber cómo tienen que proceder y ha asegurado que las pérdidas económicas que se derivan del ataque no quedan cubiertas por el seguro. También ha detallado que ellos mismos han podido ver a los perros en los alrededores de la explotación, aunque todavía no han sido identificados.