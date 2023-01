Suspenden la declaración ante el juez de Pablo Casado sobre el catalán en la escuela porque está en paradero desconocido

El juez de Barcelona que investiga al ex líder del PP Pablo Casado por sus declaraciones sobre el catalán en la escuela ha tenido que suspender su declaración como imputado al no haberle podido entregar la querella de la Generalitat en la sede del partido, donde los trabajadores de recepción comunicaron que el ex dirigente “ya no tiene despacho” en Génova 13 y “desconocen dónde se le puede localizar”.

El magistradohabía fijado para el próximo lunes la declaración como imputado de Casado a raíz de la querella de la Generalitat por las declaraciones que Casado expresó sobre la escuela catalán. La Generalitat había dado Génova 13 como la dirección para notificar a Casado, cuya comparecencia no tiene nueva fecha.

Los hechos se remontan a la decisión judicial de imponer el 25% de castellano a toda un aula a petición de una sola familia de Canet, que desembocó en una campaña de la derecha y la extrema derecha contra la inmersión lingüística en catalán. En este contexto, Casado opinó sobre la escuela en catalán, al asegurar en un acto político que se prohíbe ir al baño a los menores que hablan castellano.

Casado tenía que declarar como investigado por los delitos de injurias, calumnias y delito de odio el lunes próximo por videoconferencia.

Después de derivarse la querella a los juzgados de A Coruña y luego al Supremo, el noviembre pasado, el titular del juzgado de instrucción 29 de Barcelona finalmente admitió a trámite investigar a Casado - ya sin aforo al dejar de ser diputado en el Congreso-