Nuevo patinazo racista en TV3: el programa “Bricoheroes” llama “ladrones” a los gitanos

El presidente de la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña (FAGIC), Simón Montero, ha enviado una carta a la presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Núria Llorach, en la que lamenta que en el programa “Bricoheroes” de TV3 se tratase de ‘ladrón’ al pueblo gitano. Montero afirma, en la carta, que quiere comunicar a la presidenta de la CCMA «nuestro desacuerdo y profundo malestar» con los comentarios emitidos en el programa emitido en el canal de youtube de la televisión pública el pasado domingo, 2 de enero.

Recuerda Montero que en el minuto 12:04 de este episodio, Peyu, uno de los componentes de la pareja de presentadores comentó en relación a una circunferencia que habían recortado para realizar un calendario del 2022: “parece una rueda de carro del escudo gitano. Ahora ponemos esto aquí en la entrada y ya no nos entrarán a robar. Y es que si no le pones esto, te lo roban, eh, ellos”.

El presidente de la FAGIC explica que “estos comentarios van en contra de los mecanismos que la propia CCMA tiene como propios para garantizar una información no discriminatoria” y añade que “más allá de los códigos, manuales deontológicos e incluso el mal gusto a la hora de crear expresiones humorísticas dentro del programa, lo más sangrante para nosotros es la generalización de todo un pueblo, el pueblo gitano, y su categorización como ladrones. En Cataluña vivimos aproximadamente 100.000 personas gitanas que han sido acusadas de ladrones de forma gratuita y deshonesta en el programa”.

En la carta se detalla que las declaraciones “presuntamente humorísticas” mencionadas van en contra de las recomendaciones de estamentos como la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia y su recomendación número 13 respecto a la discriminación de la población gitana y el antigitanismo.

“Uno de nuestros objetivos como Federación más representativa del asociacionismo gitano en nuestro país -sigue diciendo la carta- es la difusión de nuestra cultura e historia. Luchamos para que esa parte de la sociedad que no nos conoce, pueda saber de nosotros. Entendemos que unos presuntos humoristas no deben saber de todo y por eso nos ponemos a su disposición para compartir, por ejemplo, que la supuesta rueda a la que hacen referencia no es un escudo y que tampoco es una rueda sino un chakra que simboliza la rueda de la vida y que se incluyó en la bandera gitana como referencia del origen de los gitanos y gitanas. Todo esto hubiera quedado en una simple anécdota, si no fuera por el lamentable y desagradable comentario que lo acompañaba”.