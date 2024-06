Los aficionados del Barça piden la dimisión del presidente Joan Laporta

Los aficionados del FC Barcelona que acudieron ayer al Estadio Johan Cruyff en el partido que disputaba el filial para clasificarse a la final del play off de ascenso a segunda división pidieron la dimisión de forma notoria del presidente del club, Joan Laporta, que presenció el encuentro desde el palco. La victoria contra la UD Ibiza por 5-3 del equipo entrenado por Rafa Márquez, que se jugará un puesto en LaLiga Smartbank con el ganador de la eliminatoria entre el Córdoba y la Ponferradina -que se disputa esta tarde-, estuvo "empañada", como así la califican desde el entorno de la Junta Directiva, por varios cánticos contra el dirigente, que ha tomado la impopular decisión de cesar al entrenador del primer equipo, Xavi Hernández, algo que los aficionados no aprueban "tanto en el fondo como en las formas", según apuntaron algunos de ellos. En las gradas del Johan, en Sant Joan Despí, se escucharon así pues vociferaciones como "Barça, sí; Laporta, no" y "Laporta dimisión", que tuvieron respuesta en el presidente en forma de mueca, visiblemente incomodado. La intención del mandatario, pese a la insistencia de la hinchada en que abandone su puesto también en algunos partidos del primer equipo masculino en el Estadi Olímpic Lluís Companys, es permanecer en el cargo al que accedió como ganador de las elecciones, y "seguir trabajando para dar la vuelta a la nefasta situación económica heredada por la anterior junta y para lograr todos los éxitos posibles a nivel deportivo".