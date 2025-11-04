La Agencia Tributaria reclama 5.000 euros a un niño con leucemia por un error de la administración en las ayudas

Un niño llamado Sergi tuvo leucemia de bien pequeño, a los cinco años, y hasta los nueve estuvo constantemente en el hospital. Aunque los tratamientos y los medicamentos los cubre la seguridad social, en estos casos suele haber gastos extras, como complementos vitamínicos, desplazamientos o los párquines de los hospitales.

Tal y como explica 3CAT, el hospital Vall d'Hebron le dijo entonces a la madre de Sergi, Mar, que tenían derecho a una ayuda para cubrir parte de estos gastos: "Somos una familia monoparental. La asistente social nos dijo que podríamos pedir esta prestación por nuestra situación", aseguró Mar al medio público catalán.

Tras pedir esta ayuda, reciben 263 euros todos los meses durante los próximos cuatro años. La sorpresa llegó a principios de año cuando Sergi, que todavía no tiene el alta médica, recibió una carta de la Agencia Tributaria de Cataluña reclamándole una deuda de hasta 5.000 euros. En la misiva, que estaba a nombre del mismo niño, se argumentaba que la deuda se debía a unos pagos recibidos de más.

Según cuenta la madre a 3CAT, la reclamación inicial era de 4.000 euros, pero al no recibir la carta y no mirar el BOE, la deuda subió 1.000 euros más. Al reclamar en la Agencia Tributaria, los trabajadores le explican que si no pagan la deuda, Sergi se vería endeudado nada más cumplir los 18 años: "Cuando Sergi tuviera su primera nómina le embargarían sus cuentas".

Así, tras encontrarse en esta situación, la familia decide reclamar ante el Síndic de Greuges de Cataluña, quien explica que hay más familias en la comunidad con esta misma situación. Según explican, los errores en los pagos provienen de un fallo del departamento de Derechos Sociales de la Generalitat.

El pasado mes de setiembre se aprobó un decreto en el que se perdonaba los pagos a jóvenes extutelados de la DGAIA que cobraron ayudas de más, pero el Síndic critica que el resto de familias todavía esperan una respuesta a su demanda.