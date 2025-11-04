La Generalitat descarta los presupuestos y se centra en la financiación singular para Cataluña

La Generalitat de Cataluña da por hecho que es "prácticamente imposible" que, a 1 de enero de 2026, estén aprobados los presupuestos autonómicos, tal y como se habían comprometido. Así lo ha dicho Sílvia Paneque, portavoz del Govern. Después de un año de prórroga presupuestaria, el principal socio del ejecutivo, ERC, ha puesto las mismas condiciones que el año pasado para apoyar las cuentas: ver avances tangibles y sustanciales en la financiación singular. A día de hoy, sin embargo, los republicanos consideran que esos avances no llegan, y desde la Generalitat afirman en que siguen trabajando, "con rigor y discreción" para llegar a un buen acuerdo, "priorizando" calidad a inmediatez.

"Queremos tener presupuestos, pero es difícil que sea el 1 de enero. Mantenemos el objetivo para tener un buen acuerdo de país, pero por trámites parlamentarios y por el momento de negociación, es prácticamente imposible", ha afirmado Paneque. A este respecto, dice, "el Govern está centrado y concentrado en las negociaciones de la financiación singular para después iniciar la de los presupuestos", es decir, priorizan la financiación singular antes que llegar a un acuerdo con los grupos parlamentarios para aprobar los presupuestos, tal y como "ha marcado ERC".

Además, Paneque ha descartado, aunque sea, iniciar la tramitación parlamentaria y negociar el apoyo de otros grupos: “Solo llevaremos los presupuestos a tramitación parlamentaria cuando tengamos la seguridad de que tendremos el apoyo de los socios de investidura. En estos momentos, aún no se han producido negociaciones”. A este respecto, ERC no quiere negociar hasta que no haya avances en la citada financiación, mientras que los comuns, el otro socio, exige avances en materia de vivienda y materia social, pero aseguran que todavía no se han producido esos cumplimientos.

