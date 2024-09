Amenazan a una aficionada del Espanyol por llevar una bandera de España

La presidengta de S'ha Acabat, Andrea Llopart, tuvo que aguantar una amenaza de otro aficionado del Espanyol en las redes sociales. La joven simplemente aparece junto a su familia con una bandera del club.

Un usuario de X le ha espetado la siguiente amenaza: “Cayetana y del Barça…se puede hacer más el ridículo Andrea Llopart? Vuelve a nuestra casa, y acabarás en el Llobregat”. Una clara advertencia violenta dirigida a la presidenta de S’HA ACABAT!

La respuesta de Llopart no se ha hecho esperar y será la de presentar una denuncia ante la policía catalana. “Desgraciadamente me he encontrado ya con varios como tú, @ramon_orriols Gente que amenaza con tirar al río a una chica joven por su ideología, supongo. No será la primera denuncia que pongo a los mossos. La próxima vez, te lo piensas mejor”.