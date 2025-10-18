Un estadounidense que viven en Barcelona, muy claro sobre el funcionamiento de la Seguridad Social: "¡Qué fácil todo!"

Nick, también conocido como @spainwithnick en la plataforma TikTok, es un joven estadounidense que actualmente está viviendo en España, más concretamente en capital de la Comunidad Autónoma de Cataluña, Barcelona. En cuanto a la tipología de contenidos que comparte en sus perfiles, se puede observar que su principal intención es hacer un reflejo de lo que es viajar, como extranjero, a España.

Entre los vídeos más destacados, resaltan las reflexiones personales o las opiniones con respecto a España. Por ejemplo, en uno de sus testimonios habla sobre una de las costumbres más características de nuestro país: la siesta. También le gusta hacer comparaciones entre su lugar de origen y el nuevo destino en el que se encuentra alojado; en los últimos días ha vuelto a EE.UU, circunstancia que le está viniendo como anillo al dedo para poder realizar más contenidos.

"¡La Seguridad Social española es increíble!"

No obstante, la publicación que ahora concierne es aquella en la que ha ofrecido su experiencia y su opinión con respecto a los servicios hospitalarios españoles. Nick se ha llevado un verdadero regalo en este sentido, ya que en la biografía del vídeo ya ha redactado el siguiente mensaje: "Que increíble es el sistema de salud público en España! Los Estados Unidos podrían aprender mucho de España", manifiesta.

Nada más comenzar con su testimonio, este estadounidense ofrece un poco de contexto sobre lo que le estaba ocurriendo en esos instantes. "Acabo de salir de mi primera visita con los médicos de la Seguridad Social de España y esto es increíble", comienza. Posteriormente, anuncia el tiempo que lleva viviendo en España (más de dos años) y habla de por qué fue al hospital.

"No quería ir al médico porque en Estados Unidos te cuesta un dineral"

"Hace más o menos un mes tenía 40 grados de fiebre y unos horribles escalofríos", anuncia. Uno de los temores de Nick es el gasto que hay que desembolsarse por ir al médico en su país, razón por la que al principio le tenia miedo también a los centros sanitarios españoles, como así declara. "No quería ir al médico porque en Estados Unidos, si te vas al médico, te cuesta un dineral", asegura.

Finalmente, su estado de salud empezó a empeorar en gran medida y tuvieron que llevarle al hospital, donde le diagnosticaron "una neumonía". El momento en el que estaba grabando el vídeo era el día en el que tenía una revisión, por lo que se entiende que esa enfermedad pulmonar la tuvo varios días antes y que ya estaba al borde de la recuperación completa.

"No tengo miedo a ponerme enfermo en España"

"Qué fácil todo. Sí, ya sé que se paga mucho más en puestos y hay que esperar más hasta que te atiendan, pero los médicos hacen su trabajo de manera excelente y son super majos", se sincera. De hecho, es tal la felicidad y la satisfacción de Nick que sostiene que jamás le volverá a tener miedo a ponerse enfermo, ya que si está en España estará mucho más tranquilo. "En EE.UU me arruino", insiste mientras que informa a sus seguidores de que es un trabajador autónomo y que, por eso, el mero hecho de ponerse malo ya le puede hacer sufrir más. Tras estas declaraciones, este testimonio llega a su fin.