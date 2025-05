Una catalana hace autocrítica sobre si su ciudad es peligrosa: "En Barcelona hay un ambiente extraño"

Los últimos datos sobre el balance de criminalidad en España han arrojado que los crímenes convencionales se han visto aumentados en un 3% con respecto al 2024. Los datos más destacados fueron los relativos a los homicidios dolosos y los asesinatos, los cuales se consagraron en un total de 195 casos. Lo mismo ocurrió con las agresiones sexuales con penetración, que pasaron de ser de 2.305 a 2.465 en el transcurso de 2023 al 2024.

Otros crímenes que también se vieron incrementados fueron las lesiones (8,6%), los delitos contra la libertad sexual (4,8%), el robo de vehículos (2,5%) y el tráfico de drogas (3,5%). En el conjunto, todos los casos se establecieron, concretamente, en los 986.444 infracciones. A todo esto, también hay que añadir la criminalidad digital, que también se ha modificado a la alza en más de un 9%.

El Prat de Llobregat, el municipio más peligroso de España

Interior también ha sido capaz de determinar aquellos municipios con una población superior a los 20.000 habitantes en los que estas prácticas se han visto más repetidas. Entre las provincias más destacadas en las que se encuentran los barrios más peligrosos de España se pueden encontrar las siguientes: Sevilla, Mallorca, Tenerife, Valladolid, Girona y Pontevedra. No obstante, la que dispone del lugar con más criminalidad ha sido Barcelona.

El municipio señalado ha sido El Prat de Llobregat, el cual vio una evolución ascendente en los índices de criminalidad que lo situaron en un 52,4% con respecto al año previo. El Ministerio aseguró que se sancionaron un total de 6.384 delitos de diversas tipologías. Ripollet y Manlleu no se quedaron lejos, ya que ambos barrios también presentaron una tendencia similar del 43,4% y del 35,2%, respectivamente.

Barcelona: ¿Una ciudad peligrosa o tranquila?

Ante una peligrosidad que está de lo más presente en la segunda ciudad más poblada de toda España, las redes sociales se consagran como un espacio de divulgación, donde se comparten tanto las ideas como las opiniones de todo tipo, y en esta ocasión ha ocurrido lo mismo. @imartatravels ha hecho eco en su perfil de TikTok sobre este tema, donde ha ofrecido su testimonio, como barcelonesa, sobre si la propia Barcelona es una ciudad insegura. Se trata de "una de las preguntas que más me hacéis", haciendo alusión a todos los seguidores que consumen sus publicaciones. Cabe destacar que la protagonista del vídeo se dedica a ofrecer contenido relacionado con los mejores planes y viajes que se pueden hacer por Cataluña y todo el mundo.

La opinión de esta influencer no ha sido del todo clara, ya que ha asegurado que para ella la Ciudad Condal no es peligrosa, aunque no se ha mostrado con total convicción. A la vez que va transitando de noche por las calles vacías y oscuras, explica que "yo diría que no. En general, no es una ciudad insegura porque, como podéis ver, puedo estar caminando de noche y estoy sola".

"Hay que evitar callejear por el centro de noche"

No obstante, Marta explica cuáles han sido sus experiencias con los robos y delitos que ha sufrido, dejando entrever que la seguridad en esta ciudad no está del todo garantizada. "Hay barrios del centro de Barcelona en el que sí que te pueden llegar a robar si te descuidas", asegura. El caso que se pone como ejemplo durante el video es el del Raval, un barrio situado en el distrito de Ciudad Vieja en el que la intentaron robar. Siguiendo con la misma línea de recomendar esos destinos catalanes que es una obligación visitar para su audiencia, ahora también aconseja a sus espectadores sobre cuáles son las mejores formas de evitar sufrir delitos no deseados en Barcelona.

El primer consejo que se ofrece es el de "estar atento a las pertenencias, sobre todo en el centro, y no despreocuparte demasiado porque, si te descuidas, igual hay alguien que te coge el móvil". Además, sugiere también "evitar callejear a toda costa por las callecitas del centro, del gótico, del born, del rabal... hay zonas que están muy poco iluminadas; se ve como un ambiente un poco extraño por la noche".

Los bolsillos y las mochilas, siempre vigilados

Otro tema polémico en este sentido es el del transporte público, un espacio que también suele estar repleto de crímenes relacionados con agresiones y, sobre todo, robos. Los bolsillos pueden ser, o bien el principal aliado o bien el principal enemigo, ya que hay que saber emplearlos con inteligencia a la hora de guardar las pertenencias; lo mismo ocurre con las carteras y las mochilas. La recomendación de esta influencer es no llevar jamás los móviles o los objetos de valor en los bolsillos situados en la parte trasera de los pantalones y llevar "la mochila siempre delante para estar tranquilo".