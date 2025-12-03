Acceso

La artista catalana que conquista al 'Guardian': su tema, el más destacado del año

El periódico británico hizo una votación entre unos treinta críticos musicales

VÍDEO: Rosalía publica 'Berghain' con Björk, primer adelanto de nuevo álbum: "Ternura", música clásica y ópera en alemán
Rosalía publica 'Berghain' con Björk, primer adelanto de nuevo álbum: "Ternura", música clásica y ópera en alemánEuropa Press
'Berghain', la canción en español, inglés y alemán de Rosalía, ocupa el primer lugar entre las más destacadas del año para el periódico británico 'The Guardian", que hizo una votación entre unos treinta críticos musicales.

La cantante catalana lanzó este año el tema en colaboración la cantante islandesa Björk, con quien ya había trabajado en 'Oral', y el productor estadounidense de música electrónica experimental Yves Tumor. El periódico afirma que la canción es una "maravilla", que "despierta lo que la visionaria catalana está tramando al combinar toda esta grandeza, junto con letras en alemán y español".

El rotativo califica a 'Berghain' como "imponente y gótica", que "absorbe" al oyente. "En la magnitud y el virtuosismo de la canción, ella recupera parte de su poder, dejándonos a su vez temblando de asombro ante su magnitud única", agrega.

Tras Rosalía se ubica, en la lista de veinte canciones, PinkPantheress, con 'Illegal', mientras que en tercer puesto es para Chappell Roan con 'The Subway', seguida de Lady Gaga con 'Abracadabra', y en quinto lugar Addison Rae con 'Headphones on'.

