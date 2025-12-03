Las tres condiciones inamovibles de Putin para aceptar el acuerdo de paz con Ucrania

Sólo Vladimir Putin puede acabar con la guerra. Este es el mensaje que ha lanzado Marco Rubio, el secretario de Estado de EEUU, tras la reunión maratoniana que mantuvieron este martes los dos enviados de Donald Trump en Moscú, Steve Witkoff y Jared Kushner, con el presidente de Rusia. Los resultados de la reunión han sido valorados por ambas partes de forma positiva. "Productivo", dijo el hombre designado de Putin, Kirill Dmitriev tras el esperado encuentro.

La administración americana también ha asegurado que se han dado algunos pasos, pero insisten en que un acuerdo definitivo solo llegará si así lo desea el inquilino del Kremlin. "Lo que hemos estado haciendo, y creo que hemos cosechado algunos avances, es entender qué podría funcionar para los ucranianos y qué les daría garantías de cara al futuro", dijo Rubio en declaraciones a la cadena de televisión Fox News, donde ha expresado que Estados Unidos espera que este compromiso "permita a Ucrania reconstruir su economía y prosperar como país".

La cuestión del territorio se ha convertido en uno de los principales obstáculos para un acuerdo. "Sin resolver el problema territorial nosotros no vemos una solución a la crisis", informó el asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov. Lo que Rusia quiere conseguir es un acuerdo de máximos que abarque la captura de toda la región industrial ucraniana de Donbás, incluidas las regiones de Donetsk y Luhansk. Pero Volodimir Zelenski se niega a entregar el territorio que Rusia no ha podido conquistar en casi cuatro años de combates.

Moscú también ha reclamado que Ucrania no se pueda unir nunca a la estructura de la OTAN, una vieja aspiración de Kiev que no está dispuesta a desechar. La garantía de que la OTAN no se seguirá acercando a suelo ruso está vinculada a la "desmilitarización" de Ucrania exigida por Putin, a quien le gustaría ver reducidas las capacidades de las fuerzas armadas ucranianas a una décima parte de la estructura actual, lo que dejaría al país casi indefenso. El punto de partida en el plan de 28 puntos presentado inicialmente por la Casa Blanca fijaba un ejército de 600.000 soldados (ahora tiene 800.000), una cifra que aseguraría unas fuerzas armadas más numerosas que las de cualquier país europeo.

El tercer punto innegociable para el Kremlin es el reconocimiento de las ganancias territoriales rusas en Ucrania por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Ese reconocimiento no se produjo nunca sobre Crimea, anexionada por las tropas rusas en 2014 de forma ilegal según la visión de estadounidenses y europeos.

Desde Ucrania consideran que asumir la mayoría de las demandas de Rusia supondría la posibilidad de una tercera invasión después de las invasiones territoriales de 2014 (Crimea) y 2022 (Kiev inicialmente y luego la región de Donbás).

Kiev se queda sin dinero

Rusia sí que aceptaría ceder en algunos aspectos que considera secundarios. Fuentes de la administración de Trump citadas por la prensa de EEUU han dicho que los rusos serían flexibles en el uso que se pueda dar a los activos financieros congelados en Europa al comienzo de la guerra. Según esta versión Putin podría aceptar que parte de los 160.000 millones de dólares rusos que están bloqueados principalmente en Bélgica podrían ser usados por la UE y EEUU para impulsar la destrozada economía ucraniana y recomponer las infraestructuras del país tras la guerra. El plan de paz de Trump ya prevé que un tercio de los activos congelados se invertirían en los esfuerzos liderados por Washington, que se quedaría con la mitad de los beneficios de la reconstrucción.

Putin ha tratado de demostrar que no tiene ninguna prisa en acabar la guerra mientras anuncia que sus ejércitos avanzan en el frente con avanzan en el frente con la toma de Pokrosvk desmentida por Kiev. Ucrania muestra toda su fragilidad tras el alejamiento de Trump y los casos de corrupción en el círculo más cercano de Zelenski, unido a la falta de soldados dispuestos a luchar en el frente. Zelenski, además, necesita imperiosamente más fondos para seguir pagando los gastos de la guerra, especialmente después de la negativa de Trump a seguir financiando armamento estadounidense como hizo la administración Biden. La Comisión Europea quiere que Bélgica desbloquee parte de los fondos rusos que tiene en su poder, pero el gobierno belga considera que se trata de una operación muy arriesgada porque Rusia podría denunciar ante la justicia y, por consiguiente, exigiría el pago multimillonario en compensación que Bélgica no quiere asumir en solitario.

La economía rusa ha sido golpeada por las sanciones europeas y estadounidenses, pero los analistas occidentales consideran en general que Moscú se encuentra lejos del colapso soñado por Bruselas y la administración Biden. Pese a ello, Putin entiende que el aumento de las sanciones impuestas por Trump dificultaría mucho la recuperación económica.

Putin ha avisado de que los cambios introducidos por los europeos al plan de paz de 28 puntos inicial de Trump son "absolutamente inaceptables" y desafió a Bruselas recordando que su país está preparado para librar una guerra con Europa si Rusia es atacada. "No planeamos luchar contra Europa, ya lo he dicho cientos de veces. Pero si Europa quiere luchar contra nosotros y empieza a hacerlo, estamos listos ahora mismo", declaró Putin en un foro de inversión este martes.

La idea de que solo Rusia tiene la última palabra para acabar con el ruido de las armas defendida por Marco Rubio se apoya en una cuestión numérica: "Esto se ha convertido en una guerra de desgaste y, lamentablemente, los rusos han demostrado su disposición a sacrificar 7.000 soldados por semana en un esfuerzo por lograrlo".