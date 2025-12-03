El C.E. Europa no se rinde y lucha por seguir jugando en el Nou Sardenya

El Club Esportiu Europa se proclamó, a finales de abril, campeón del grupo 3 de la Segunda RFEF, regresando así a la categoría de bronce de fútbol 30 años después. La vuelta de uno de los pioneros de la liga española a la Primera RFEF supuso, al mismo tiempo, una alegría deportiva para el club, y también un dolor de cabeza.

La normativa de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) exige césped natural para jugar en Primera Federación, y el Nou Sardenya, el estadio del C.E. Europa que está en el centro del barrio de Gràcia, es de césped artificial. Además, hay muy pocas posibilidades de que éste pase a ser natural, pues la existencia de un parking bajo el estadio lo complica. Pese a la normativa, el club centenario no se rinde y reclama jugar en su estadio.

Primera moratoria

Para ello, el club solicitó una moratoria, para poder jugar al menos una temporada más en el Nou Sardenya. Sin embargo, la RFEF denegó esta solicitud y le concedió una prórroga de seis meses, hasta el 15 de enero de 2026. Además, dieron de plazo hasta el pasado 15 de julio para presentar un campo alternativo en caso de que el Nou Sardenya no disponga de césped natural a mediados de enero.

Ante esta situación, el C.E. Europa y el Ayuntamiento de Barcelona acordaron proponer las pistas deportivas de Can Dragó, a 4 kilómetros del barrio de Gràcia, para disputar los partidos de Primera Federación en caso de no poder hacerlo en el Nou Sardenya tras la moratoria de seis meses.

Una cautelar, la última bala

Tras más de cuatro meses desde que inició la competición liguera, el C.E. Europa ha superado todas las expectativas. Actualmente está en segunda posición a dos puntos del líder, el Atlético de Madrid B (que tiene un partido menos). En este contexto, el equipo catalán está a la espera que se le conceda una cautelar para seguir jugando en su campo, mientras no se resuelve la demanda que tiene ante el contencioso administrativo.

Desde el C.E. Europa aseguran que las obras en el estadio Can Dragó van a buen ritmo, pero todavía no se rinden y sueñan con poder terminar esta histórica temporada en su estadio, el Nou Sardenya. La decisión judicial debería llegar, según fuentes del club, a principios de este mes.