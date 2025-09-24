Así será la nueva Boquería en 2027: más pasillos, nuevo techo y acceso renovado

Ayer se celebró una asamblea de la Asociación de Comerciantes del Mercat de la Boquería en la que sus miembros debían decidir si apoyar o no la reforma del mercado. Según explicaron fuentes a Europa Press, la votación terminó con el 90% de votos a favor.

Así, la organización da luz verde a la propuesta del Ayuntamiento de Barcelona de reformar el espacio, con un presupuesto inicial de hasta 12 millones de euros.

El consistorio explicó que las obras afectarían a la parte central, que se reharía entera. Además, se cambiaría el techo por uno de fibrocemento, se transformaría el acceso de la plaza Gardunya y se incorporarían más pasillos.

185 aniversario

Con más de 185 años desde su inauguración oficial en 1840, La Boquería ha evolucionado hasta convertirse en un referente mundial tanto por su historia como por su oferta gastronómica.

La Boquería ofrece más de 300 puestos con productos frescos como frutas exóticas, mariscos mediterráneos, embutidos artesanales y tapas tradicionales