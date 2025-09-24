VOX se vuelca en lo social para marcar perfil propio frente al PSC en el nuevo curso político en Cataluña

El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, inauguró este domingo el curso político de la formación en el barrio de Bellvitge, en Hospitalet de Llobregat, en un acto celebrado en plena calle y en el que quiso dejar claro que “VOX va a liderar la política social que todos han abandonado”. La elección del lugar no fue casual: se trata de un feudo tradicional del PSC, donde los de Santiago Abascal aseguran que cada vez se les acercan más exvotantes socialistas “que se sienten traicionados y ven en VOX su única alternativa”.

En su intervención, Garriga cargó contra la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ceder las competencias en inmigración a la Generalitat, una medida que calificó de “nueva traición” y de “nuevo pago al chantaje al que le tiene sometido el prófugo de la justicia, el separatista Puigdemont”. “Sánchez va a cometer, una vez más, un atentado contra la unidad de España y la igualdad de los españoles”, denunció, antes de añadir que “es el precio a pagar para permanecer unos días más en la Moncloa, porque sabe que cuando salga se sentará en el banquillo”.

Ante esta situación, VOX ha iniciado los trámites necesarios para intentar que el asunto sea retirado del orden del día en el próximo pleno del Congreso, solicitar los informes jurídicos pertinentes y bloquear así el debate parlamentario.

Sus temas clave

El líder de VOX en Cataluña insistió en vincular inmigración con inseguridad, señalando que “los separatistas han logrado que Cataluña tenga más del 50 % de presos extranjeros” y que en 2024 hayan llegado “más de 60.000 personas en situación irregular”. Una situación que, según defendió, colapsa los servicios sociales y afecta a la identidad de la sociedad catalana.

Garriga también dedicó duras críticas a la gestión económica y social del PSC y del Gobierno central. Recordó que Cataluña mantiene “el IRPF más alto, el mayor número de impuestos, las listas de espera más largas y el mayor porcentaje de población en riesgo de exclusión social”. En el plano fiscal, denunció que “los catalanes siguen siendo los ciudadanos más saqueados a impuestos”, poniendo como ejemplo los “360 millones de euros a TV3, más de 60 millones en subvenciones a medios de comunicación y más de 20 millones en cooperación internacional”.

En materia de vivienda, afirmó que “en la Cataluña del PSC, alquilar una habitación cuesta lo mismo que comprar una vivienda hace 20 años”. En educación, lamentó que “los socialistas han destruido el mayor ascensor social” y que “ni siquiera podemos escolarizar a nuestros hijos en español”, a la vez que acusó al Govern de llenar “los colegios de activistas” y vaciar “las aulas de contenidos”.

Perfil propio frente al PP y el PSC

El secretario general quiso remarcar que VOX se presenta como la única alternativa tanto frente al socialismo como frente al Partido Popular: “El Partido Popular no es ni puede ser una alternativa. El Partido Popular ya está en la operación de blanquear al Partido Socialista del PSOE y bueno, del PSOE malo”.

En contraposición, aseguró que VOX seguirá trabajando “para teñir de verde el mal llamado cinturón rojo de Cataluña y todas las provincias de España”. Y sentenció: “Vamos a salir ahí fuera a reconquistarlo todo y hacerlo nuestro”.