Así será el pesebre de Navidad en Barcelona: de nuevo, dentro del Ayuntamiento

Un año más, el pesebre de Navidad de Barcelona estará dentro del Ayuntamiento. Así, el gobierno municipal liderado por Jaume Collboni dejará de nuevo la plaza Sant Jaume sin el tradicional pesebre de Navidad, que estará situado en el patio del consistorio.

Así lo confirmó el regidor de Cultura del Ayuntamiento, Xavier Mercé, quien aseguró en respuesta plenaria al Partido Popular, que "el pesebre irá dentro del Ayuntamiento exactamente como se hizo el año pasado y será mucho más grande".

El regidor aseguró que el consistorio no está rompiendo ninguna tradición, sino que está replanteando la ubicación de un pesebre "hecho por profesionales". En la plaza Sant Jaume se incorporarán "un conjunto de iluminaciones". El año pasado se colocó una estrella iluminada que sustituyó al pesebre.