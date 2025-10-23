El Parlament insta al Govern a "hacer un frente común ante la sentencia" del catalán en la escuela

El Parlament ha aprobado este jueves un punto de una moción de Junts que insta al Govern a "hacer un frente común ante la sentencia sobre el catalán en la escuela, defendiendo el modelo de escuela catalana como pilar de cohesión social y de convivencia".

Se trata de un punto de una moción de Junts, aprobado con los votos a favor de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns, CUP y AC, y los votos en contra de PP y Vox.

El mismo punto aprobado por el pleno pide también garantizar "el pleno uso del catalán como lengua vehicular de enseñanza en todo el sistema educativo de Catalunya".

También ha prosperado otro punto de la misma iniciativa de Junts que insta a "trabajar para conseguir progresivamente la plena universalización y gratuidad" del primer ciclo de educación infantil (I2), mediante la creación de plazas y la mejora de la financiación a las guarderías de iniciativa tanto pública como privada.

Asimismo, el pleno ha rechazado otro punto de la moción que pedía recuperar la tercera hora de catalán en bachillerato como ya se aprobó en sede parlamentaria y en cumplimiento del Pacte Nacional per la Llengua, con los votos en contra del PSC-Units, PP y Vox.