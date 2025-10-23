El Parlament pide incluir la crisis climática en los currículos de todas las etapas escolares

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves instar al Govern a introducir la crisis climática en los proyectos educativos y currículos de todas las etapas escolares de cara al próximo curso, incluyendo contenidos sobre la huella climática, la naturalización de espacios, la energía limpia y la salud alimentaria.

Se trata de un punto de una moción presentada por la CUP sobre los efectos del cambio climático, que ha contado con el apoyo de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP y el voto contrario de PP, Vox y Aliança Catalana.

Además, se ha aprobado otro punto que reclama un censo sobre la protección climática de escuelas, institutos y facultades universitarias y aplicar medidas urgentes que garanticen "los mínimos de rehabilitación energética" en caso de superarse los 4 grados más de temperatura de media.

También han salido adelante otras propuestas como aumentar las inspecciones a las empresas "en especial durante los meses de verano" para comprobar que despliegan medidas ante temperaturas extremas, así como garantizar el acceso gratuito a los refugios climáticos municipales, que estén abiertos todos los días de la semana en un amplio horario en los meses de verano.

En cambio, se ha rechazado la iniciativa para "frenar de forma inmediata" la ampliación del Aeropuerto de Barcelona por sus impactos en la salud de la población, que ha contado con el apoyo de ERC, Comuns y CUP, mientras que Aliança Catalana se ha abstenido y el resto de la Cámara ha votado en contra.