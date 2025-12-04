Así será la transformación de Montjuïc: 500 nuevos pisos, 1 CAP y 90 millones de presupuesto

Montjuïc vivirá una transformación urbanística a partir de 2029. Así lo ha anunciado hoy el Ayuntamiento de Barcelona, que ha concretado que la construcción del "nuevo barrio" residencial del Poble-Sec empezará tras la reforma del recinto Montjuïc Fira de Barcelona.

Según los tenientes de alcalde Laia Bonet y Jordi Valls, que hoy han presentado el proyecto, el coste total de las obras será de 90 millones de euros, y han justificado la demora en el abordaje del proyecto para "colocar cada pieza en su sitio". "Nos hace ilusión compartir que esta transformación avanza", ha celebrado Bonet. El gobierno municipal espera terminar las obras en 2033.

Nuevas viviendas

En total, el plan urbanístico prevé construir 500 viviendas asequibles y 48 alojamientos dotacionales. Este "nuevo tejido residencial", ha detallado el ayuntamiento, "supondrá un incremento del 4,2% del parque público de la ciudad".

Valls ha asegurado, además, que este proyecto "encaja las piezas" proyectadas por la modificación del Plan General Urbanístico de finales de 2022.

"Estructura de barrio"

El consistorio espera que la zona se convierta en una nueva "centralidad metropolitana", y para ello ha anunciado que la transformación vendrá acompañada de una "estructura de barrio". En este sentido, se construirán tres manzanas cerradas al lado de la actual plaza Univers, generando así un espacio abierto de más de 2.400 metros cuadrados y una pequeña plaza de 800.

Por otro lado, a estos nuevos pisos les acompañarán un total de 18.400 metros cuadrados de nuevos equipamientos para usos "docentes, sanitarios, asistenciales, deportivos, socioculturales y administrativos". Se prevé la construcción de un nuevo Centro de Atención Primaria (CAP), la ampliación del Espacio de Bomberos y también del patio del colegio Mossèn Jacint Verdaguer.

Además, se reformará el Centro de Coordinación Operativa de Emergencias de Barcelona (CECOR) y se reubicará el depósito de vehículos de la Guardia Urbana en una de las manzanas. También destaca la construcción de un nuevo polideportivo que se levantará en el actual Pabellón 2 de la Fira.

Espacios verdes

El proyecto municipal incluye la incorporación de casi 7.000 metros cuadrados de nuevos espacios verdes "con vegetación abundante, sombra, mobiliario urbano y juegos infantiles diseñados con criterios de accesibilidad universal y confort climático".

Por otro lado, Bonet ha señalado que además de las viviendas y la "batería de equipamientos", habrá una serie de transformaciones que acompañarán a la creación del nuevo barrio, como la adecuación de algunas calles colindantes.

Mapas de las obras

Recreación del futuro barrio residencial de Montjuïc, en Barcelona Ajuntament de Barcelona

Mapa de las obras Ajuntament de Barcelona

Obras del recinto Fira

El recinto Fira de Montjuïc se renovará para convertirse "en un espacio moderno, accesible y abierto a los vecinos" en 2029. Se construirá un nuevo Palacio Multifuncional de Montjuïc sobre el actual Pabellón 4. El nuevo edificio tendrá unos 20.500 metros cuadrados para ferias, congresos y eventos. También se remodelará el Palau de las Comunicaciones como parte de las fases de modernización, y se transformará el Palau del Vestit para acoger un espacio de innovación. El proyecto mejorará, además, el acceso a Montjuïc y conectará mejor la feria con la ciudad.

Una vez terminadas las obras del recinto, que se prevé que acaben en 2029, empezará a construirse el proyecto urbanístico anunciado por el consistorio.