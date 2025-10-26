Barcelona destina 4,5 millones de euros a reforzar centros de personas mayores en Ciutat Vella

El Ayuntamiento de Barcelona ha reforzado la red de centros para personas mayores en el distrito de Ciutat Vella con una inversión de 4,5 millones de euros, destinados a cinco casales en los que se crearán nuevas figuras profesionales y se reforzarán talleres, convivencias y excursiones culturales.

Según el tercer teniente de alcaldía y regidor del distrito, Albert Batlle, la inversión servirá para "ofrecer variedad de actividades a la gente mayor y implicarla en la programación de actividades y el diseño de la actividad cultural y lúdica", informa el consistorio en un comunicado este domingo.

En los centros Casc Antic, Josep Trueta, Josep Tarradellas, Pati Llimona y Mediterrània se incorporarán nuevas figuras como las de coordinador del servicio, animador sociocultural y conserje.

Además, se incorporan mejoras en la oferta de actividades con más convivencias, más salidas culturales y una mayor participación en la programación de actividades para personas mayores desde el Aula Ambiental de Ciutat Vella. Según Batlle, el objetivo es que este sector de la población "pueda vivir su edad con plenitud de facultades y todas la ofertas que desde la administración se puedan ofrecer".