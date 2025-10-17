¿Es Barcelona un destino sobrevalorado?: "Simplemente, de lo peor a lo que he ido"

'Behind The Screens' es un podcast de origen británico cuyo perfil en la red social TikTok es el siguiente: @behindthescreenspodcast. Se trata de un formato informativo y de divulgación liderado por dos jóvenes ingleses llamados Curtis y James, quienes presentan conversaciones de todo tipo, sin filtro y donde invade el caos en algunas situaciones. Además, este programa suele invitar a personajes públicos relacionados con el mundo del internet para hablar sobre la industria de las redes sociales, temas controvertidos o experiencias personales, entre otros.

En el vídeo que ahora concierne se ve a Bart, el invitado en esta ocasión. Se trata de una conversación entre él mismo y unos de los presentadores, Curtis, sobre algo muy claro: "El top cinco de destinos más sobrevalorados para hacer un viaje". Ambos han realizado su ranking, de menor a mayor, y han acompañado cada puesto con una serie de explicaciones que les han llevado a tomar esa decisión.

Barcelona: el quinto peor destino al que viajar según unos ingleses

El primero en ofrecer su veredicto de la quinta peor ciudad para visitar ha sido Bart, quien ha señalado a Venecia, Italia. La razón de ello ha tenido que ver con su olor y con el precio de las cosas. "Huele mal y es cara, no es la experiencia italiana auténtica. Tanta agua por todas partes... ¿A quién le importa, tío? Ve a otro sitio. Vete a Florencia", argumenta. Por su parte, Curtis apunta a Barcelona en esta ocasión, algo que a Bart le parece un "error". Curtis explica que es "uno de los peores sitios por los carteristas.

Simplemente no me parece tan buena. Sí, me robaron allí".

Con respeto al número cuatro, Bart sentencia a Bali mientras que expresa su incomprensión sobre el por qué de que la gente vaya tanto allí. "¿Por qué va todo el mundo? A día de hoy está lleno de nómadas digitales. Te dicen: "Voy a trabajar desde Bali". Venga ya, es 'cringe' total", razona. La contraparte es la de Bart, quien enfoca a un destino europeo como esGrecia y del que dice lo siguiente: "Dejadme tirar el papel del váter. De hecho, debería estar más arriba".

Nueva York o Londres antes que Santorini y Marrakech

Comienza el top tres, y aquí las señaladas son Nueva York y Londres. En cuanto al destino estadounidense, Bart explica que la ciudad está totalmente masificada. "Vale, está abarrotada. Es carísima. Times Square es básicamente un circo con pantallas... ¡Madura anda!", declara. Al otro lado del mundo, en Europa, Curtis ha señalado a la capital inglesa. Lo cierto es que adora la ciudad, pero "como turista, es carísimo alojarse en cualquier sitio y están llenísimos todos los lugares. Gran sitio para vivir, sitio de mierda para ir de vacaciones", manifiesta.

Los segundos destinos señalados son tanto Santorini como Marrakech. El primero, según Curtis (aunque es el elegido por Bart), es más fácil disfrutarlo en un videojuego que viéndolo en persona. "Los edificios ni siquiera son blancos todo el año. Si quieres verlo, juega al 'Call of Duty: Advanced Warfare'". De la ciudad marroquí, Curtis asegura que la comida está buena pero que siempre está el mismo problema. "Si quiero pasar el día regateando en los mercados, que me intenten robar los niños y que todas las mujeres del grupo se sientan inseguras... para eso me quedo en Londres", argumenta.

Dubái y París, los destinos más sobrevalorados

Finalmente, los dos destinos más sobrevalorados para realizar un viaje son Dubái y París. Bart es incapaz de comprender por qué han tanta obsesión con esa ciudad. "¿Por qué todo el mundo se muda allí? Hay un montón de impuestos y no es más que unos cuantos edificios en medio del desierto", declara. Por otro lado, que la ciudad del amor sea señalada por Curtis hace que Bart diga lo siguiente: "¡Anda ya!". A raíz de ello, Curtis informa que "París está fatal. Es uno de los peores sitios en los que he estado. La gente es borde y, por mucho que estén buenos los cruasanes, es el peor sitio para ir de vacaciones", concluyen.