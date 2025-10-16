Vuelven las tormentas: Estas serán las zonas más afectadas en Castilla y León según la Aemet

Prosigue, una jornada más el buen tiempo en Castilla y León. Superado el ecuador del mes de octubre, parece que estuviéramos en plena primavera, con temperaturas por encima de los 20 grados. Y así parece que va a ser el próximo fin de semana.

Pero no obstante, la Aemet avisa de la probabilidad de tormentas a lo largo de esta jornada, en especial por la tarde en determinadas zonas de la comunidad.

La previsión para este jueves será de cielos "poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas en el suroeste y nubes bajas por la mañana en el extremo nordeste".

Nubosidad de evolución por la tarde, sin descartar algunos chubascos dispersos con tormenta en zonas de montaña, más probables en las del este y sur. Probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales en el nordeste y con viento flojos variables.

¿Y en qué lugares se prevé que puede descargar el agua? Pues sobre todo en cuatro provincias. En Ávila, en Navarredonda de Gredos, Navas del Marqués, El Barraco y Arenas de San Pedro. En Segovia, en Villacastín, El Espinar y Otero de Herreros. En Palencia, en Triollo, Aguilar de Campoo y Barruelo de Santullán. Mientras, en León, el Posada de Valdeón y San Emiliano.

Las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso y las máximas sin cambios. Las mínimas y máximas en capitales serán las siguientes: