El Banco Sabadell gana el pulso de la opa: BBVA solo logra el 25,5% de las acciones

BBVA desistirá de su intención de hacerse con el control del Banco Sabadell después de que la opa haya decaído al no haber logrado alcanzar el mínimo del 30% y quedarse en el 25,5%. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado el resultado de la opa que, "al no cumplirse la condición de aceptación mínima", ha quedado sin efecto.

Desde BBVA han confirmado la retirada de la oferta pública de adquisición y que centrarán todos sus esfuerzos en desarrollar el Plan Estratégico "y los ambiciosos objetivos financieros asociados para mantener a la entidad a la cabeza de la banca europea en crecimiento y rentabilidad". Como parte de este plan, BBVA retoma de manera inmediata su programa de retribución al accionista. Así, el calendario de actuaciones se iniciará el 31 de octubre con la recompra de acciones pendiente de cerca de 1.000 millones de euros; el 7 de noviembre pagará el mayor dividendo a cuenta de su historia (0,32 euros por acción), por un total de aproximadamente 1.800 millones de euros; y, en cuanto reciba la aprobación del Banco Central Europeo (BCE), pondrá en marcha una significativa recompra de acciones adicional.

A través de un comunicado, el presidente del BBVA Carlos Torres, ha querido agradecer el apoyo "a los accionistas de Banco Sabadell por apostar por el proyecto de unión, a los accionistas de BBVA por su respaldo constante y a nuestro equipo por el gran trabajo realizado a lo largo de todo el proceso" y se ha mostrado optimista de cara al futuro, al que "miramos al futuro con confianza y entusiasmo. Contamos con un banco en su mejor momento, un equipo comprometido y una hoja de ruta clara para seguir creciendo y creando valor para nuestros accionistas, clientes y la sociedad".

En su última oferta, el BBVA proponía un canje de una acción nueva suya por 4,8376 acciones del Sabadell. Con el precio al que se movían sus acciones a lo largo de la jornada los accionistas seguían perdiendo dinero con el canje -con 10.000 euros invertidos en el banco catalán hubieran recibido ahora unos 9.998 euros en acciones del BBVA-. Desde el pasado 22 de septiembre, la prima de la opa había estado en terreno positivo después de que el BBVA mejorara su oferta un 10 %. Previamente, la prima había sido negativa desde el 20 de enero de 2025 y llegó incluso a superar el -15 % en julio.

