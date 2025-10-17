La AEMET desgrana un día de tiempo peligroso: advierte por nieblas densas y tormentas severas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso detallado sobre las condiciones meteorológicas para esta jornada, caracterizadas por fenómenos potencialmente peligrosos que afectarán a varias regiones del país. Según su predicción, se esperan chubascos y tormentas fuertes en el interior del extremo este peninsular, Mallorca y las islas Canarias occidentales, donde las precipitaciones podrían ser especialmente persistentes e intensas.

El escenario meteorológico presenta importantes contrastes territoriales. Mientras en la Península y Baleares predominarán los cielos poco nubosos, se desarrollará abundante nubosidad de evolución por la tarde en Baleares, la mitad sur y las montañas del norte peninsular.

Esta configuración favorecerá la formación de chubascos y tormentas que afectarán particularmente a las islas, interiores del este peninsular y zonas montañosas del centro y sur del país.

Fenómenos adversos simultáneos

Entre los fenómenos más significativos destaca la probabilidad de nieblas densas y persistentes en el interior norte de Lugo, así como bancos de niebla matinales y vespertinos en los tercios norte y este de la península. Estos fenómenos reducirán notablemente la visibilidad y podrían complicar el tráfico rodado, especialmente en áreas gallegas donde también se esperan brumas o nieblas costeras en las rías.

En cuanto a la evolución térmica, las temperaturas máximas se mantendrán con pocos cambios excepto en el Cantábrico donde ascenderán. Por el contrario, las mínimas descenderán en la mitad sur peninsular, Pirineo y zonas de Galicia y Asturias, con posibles heladas débiles en cumbres pirenaicas. Los vientos soplaremos moderados del este en litorales cantábricos, Alborán y con intervalos fuertes en el Estrecho.

La combinación de estos fenómenos adversos convierte esta jornada en especialmente delicada para el desarrollo de actividades al aire libre y la circulación por carretera. La AEMET recomienda extremar la precaución en las zonas bajo aviso y mantenerse informado sobre la evolución meteorológica, dado el carácter potencialmente peligroso de algunos de estos fenómenos.