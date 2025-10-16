Illa celebra el fracaso de la opa del BBVA sobre el Sabadell y defiende "un sistema bancario adaptado a la realidad de Cataluña"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, asegura que el desenlace de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell "confirma lo que siempre hemos defendido: un sistema bancario adaptado a la realidad de Cataluña y de su tejido empresarial", y añade que "ahora hay que mirar adelante".

En un breve mensaje en su cuenta de X, Illa se refiere así al resultado de la opa, que no ha salido adelante, al no alcanzar BBVA ni el 26% del capital de Banco Sabadell.

"Contamos con el papel importante que BBVA y Banco Sabadell deben continuar teniendo para generar progreso y prosperidad en Cataluña", asegura Illa, haciendo gala de un tono conciliador.

Illa, que a lo largo de este largo proceso se mostró contrario a la opa, destaca también el "papel ejemplar" que han tenido durante esta opa los órganos y las autoridades reguladoras, y menciona tanto al Banco de España, como a la CNMC y a la CNMV.

El BBVA ha fracasado en su opa sobre el Banco Sabadell al quedarse en el 25,47% del capital de la entidad catalana, muy lejos de su objetivo inicial de lograr al menos el 50%, lo que le hubiese dado el control de la entidad catalana. Esto pone punto y final a su intento de hacerse con su control, según ha confirmado este jueves la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De este modo, la oferta del BBVA, que pasaba por entregar una acción nueva del banco por 4,8376 acciones del Sabadell, queda sin efecto.