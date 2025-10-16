Acceso

Alcaraz - Fritz, en directo hoy: semifinales del Six Kings Slam

El murciano debuta contra Fritz, que superó en los cuartos de final al alemán Alexander Zverev, a partir de las 18:30 hora española.

SAN FRANCISCO (United States), 21/09/2025.- Team World's Taylor Fritz (L) of the USA shakes hands with Team Europe's Carlos Alcaraz (R) of Spain after winning match point during Day 2 of the Laver Cup tennis tournament in San Francisco, California, USA, 20 September 2025. Team Europe faces Team World for a three day tournament, 19 September to 21 September. (Tenis, España) EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO
Laver Cup tennis tournament in San FranciscoJOHN G. MABANGLOAgencia EFE
Carlos Alcaraz, que no pudo estar en el Masters 1000 de Shanghái por unas molestias en el tobillo, vuelve a la acción en este torneo que se inauguró el año pasado y que reparte millones entre sus ilustres participantes, seis de los mejores jugadores del mundo. Taylor Fritz avanzó este miércoles a semifinales superando (6-3, 6-4) a Alexander Zverev, la séptima victoria seguida del estadounidense sobre el alemán. Mientras, Alcaraz y Fritz se ven las caras por tercera vez en el último mes (1-1), con victoria para el americano en la Laver Cup y del español en la final ATP de Tokio.

Carlos Alcaraz - Taylor Fritz: semifinales del Six Kings Slam, en vivo online

¡Bienvenidos al Six Kings Slam!

Buenas tardeeeeeees. Bienvenidas, bienvenidos a Arabia Saudí, donde se va a disputar la semifinal del Six Kings Slam que enfrentará a Carlos Alcaraz con el estadounidense Taylor Fritz. ¡A por un buen rato de tenis!

