Alcaraz - Fritz, en directo hoy: semifinales del Six Kings Slam

Carlos Alcaraz, que no pudo estar en el Masters 1000 de Shanghái por unas molestias en el tobillo, vuelve a la acción en este torneo que se inauguró el año pasado y que reparte millones entre sus ilustres participantes, seis de los mejores jugadores del mundo. Taylor Fritz avanzó este miércoles a semifinales superando (6-3, 6-4) a Alexander Zverev, la séptima victoria seguida del estadounidense sobre el alemán. Mientras, Alcaraz y Fritz se ven las caras por tercera vez en el último mes (1-1), con victoria para el americano en la Laver Cup y del español en la final ATP de Tokio.

Carlos Alcaraz - Taylor Fritz: semifinales del Six Kings Slam, en vivo online