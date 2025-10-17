¿Qué santo se celebra hoy, viernes 17 de octubre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

Hoy es viernes 17 de octubre, todos los años en esta fecha, la Iglesia Católica rememora la figura de 15 onomásticas. Desde La Razón destacamos a San Ignacio de Antioquía, discípulo directo de San Pablo y San Juan.

Así fue la vida de San Ignacio de Antioquía

San Ignacio de Antioquía se estima que nació entre el año 35 y 68 en Roma. Fue el segundo sucesor de San Pedro en Antioquía y se convirtió en uno de los padres de la Iglesia. Además, como dato relevante, San Ignacio de Antioquía fue el primero en utilizar 'católica' con 'iglesia'.

Poco se sabe de su historia debido a los años en los que transcurrió su vida. Hasta la actualidad han llegado fragmentos de siete cartas que él mismo escribió en el transcurro de su viaje forzado desde Siria a Roma donde fue martirizado. Se estima que murió entre los años 108 y 110, en tiempos del emperador Trajano.

En Roma murió devorado por las bestias. En una de sus cartas decía que era conducido a la ciudad italiana "para ser trigo de Dios, molido por los dientes de las fieras y convertido en pan puro de Cristo". En otra de ellas expone "pues cuando oísteis que venía encadenado desde Siria en el nombre de Aquel que es nuestra esperanza, y que esperaba por vuestras oraciones llegar a Roma y triunfar sobre las fieras, y con ello hacerme discípulo, vinisteis a verme con premura".

En sus escritos se puede interpretar cómo lo pasó mientras seguía rezándole a Dios. Pues en ningún momento dejó de creer en la fe: "Incluso las iglesias que no estaban en el camino me escoltaban de pueblo en pueblo. De aquel por el que llevo cadenas, perlas espirituales con las que, ojalá, pueda resucitar".

Además de celebrar la efeméride de San Ignacio de Antioquía, cada 17 de octubre se rememora a estas otras 14 onomásticas: