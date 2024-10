Barcelona renuncia a una nueva Copa América tras las polémicas por el coste

El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido no acoger la Copa América en 2026. Así lo confirmó Jordi Valls, teniente de alcalde de Economía, aunque destacó el legado positivo que el evento ha dejado en la ciudad. Valls señaló que extender la celebración del mismo hasta 2026 no aportaría nada relevante. "No tiene sentido hacer una nueva inversión de recursos públicos", afirmó. En una posterior comparecencia ante los medios, Valls recordó que la Copa América fue pensada exclusivamente para el periodo 2020-2024, por lo que continuar más allá no es lógico.

Valls añadió que "Barcelona es muy atractiva, es una ciudad global con otras opciones", refiriéndose a que ahora el enfoque estará en eventos como el Tour de Francia o la capitalidad mundial de la arquitectura. El teniente de alcalde también aseguró que la desconexión con los organizadores del evento ha sido amistosa, y ambos han cumplido con sus objetivos.

El Team New Zealand, ganador de la 37ª edición y encargado de decidir la sede de la próxima edición, confirmó en un comunicado que desean expandir la competición, pero encuentran dificultades para hacerlo debido a las limitaciones de espacio en Barcelona.

Entre las diversas administraciones, se destinaron 54 millones de euros a la Copa América, 10 millones de los cuales provinieron del Ayuntamiento. A pesar de no continuar con el evento, Valls valoró positivamente el impacto que ha tenido en la ciudad, destacando las inversiones en la zona del litoral y el refuerzo de la imagen internacional de Barcelona. La prueba atrajo a 2,5 millones de visitantes, aunque los datos de la audiencia televisiva de las regatas aún no están disponibles.

Por su parte, la plataforma No a la Copa América celebró la decisión de no repetir el evento en 2026, calificándolo como una "competición elitista" que supuso un gasto público enorme y generó poco interés en la ciudadanía. En su comunicado, expresaron su satisfacción, señalando que se trató de una "victoria popular y vecinal" frente a los modelos de ciudad basados en macroeventos y explotación turística.

Además, la plataforma exige una auditoría exhaustiva y transparente para evaluar los impactos económicos, sociales y ambientales reales que ha tenido la competición en la ciudad.