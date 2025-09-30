“Bestial”, el estreno de TV3 que no ha gustado

El pasado domingo, TV3 estrenó “Bestial”, uno de los espacios más esperados de su nueva programación. Un “late night”, el enésimo, con aires renovadores y modernos. Esta producción de The Creative, de la que se desconoce el presupuesto porque aún no está publicado en el portal de transparencia de la CCMA, tiene como presentadora a Bibiana Ballbè, responsable de la citada productora, en el pasado conductora de espacios como “Silenci” o el polémico “Bestiari il·lustrat”.

“Bestial” era precedido por la retransmisión del piromusical de la Mercè que alcanzó una respetable audiencia de 593.000 espectadores, es decir, un 30, 5% toda una hazaña si tenemos en cuenta que se trataba de ver fuegos artificiales por televisión. Se supone que esa audiencia debía engancharse a “Bestial”, pero el espacio de Ballbè se desplomó hasta lograr un 9,9% de cuota de pantalla, es decir, 132.000 espectadores, pese a querer ser una combinación de música, humor y entrevistas, además de 250 personas de público en la sala.

Concebido como un espacio de entrevistas que se graba en La Paloma de Barcelona, las críticas no se han hecho esperar, especialmente de la mano de algunos de los nombres históricos de TV3. Por ejemplo, Salvador Alsius aseguró en la red social X que “me he mordido la lengua muchas veces. Y en general no estoy de acuerdo con quienes dicen que la TV3 de la época fundacional fuera mejor que la de ahora. Pero esta vez no puedo dejar de decirme que lo de ayer es sencillamente intolerable”.

Precisamente las redes sociales fueron bastante duras durante el día de ayer sobre “Bestial”, en muchas ocasiones subrayando el histrionismo de Ballbè, también directora del espacio del que se han grabado ocho entregas.