Todas las lenguas de nuestro país deben ser defendidas por los españoles: "Es algo que no se le puede reprochar a los catalanes"

Alejandro López, también conocido como @aleonfocus en la plataforma TikTok, es un joven influencer español y de origen andaluz que está muy afinado a la lengua cooficial que se habla en la Comunidad Autónoma de Cataluña, ya que "estudio catalán y hablo un poco de todo", como así afirma en la biografía de su perfil. Como apunte, también arroja que canta en catalán.

Por su parte, en cuanto al tipo de contenidos que comparte en su cuenta, se pueden observar vídeos que abarcan todo tipo de aspectos, como por ejemplo cómo es el estilo de vida en Estonia, respuestas a los comentarios que le hacen diversos usuarios sobre cualquier cosa y, por supuesto, temas relacionados con Cataluña y su tierra de procedencia.

"¿Qué es ese idioma? ¿Es una lengua muerta?"

En este sentido, la publicación que ahora interesa ha sido aquella en la que ha contestado al siguiente mensaje que le ha mandado uno de sus espectadores, quien ha calificado al catalán como algo que no vale para nada: "¿Qué es ese idioma? ¿Es una lengua muerta?", ha recibido Alejandro. Su respuesta, desde el principio irónica, ha sido la siguiente:

"El catalán es una lengua muerta, vamos a dejar ya de engañarnos. No la habla nadie, es un mito totalmente. Solamente la hablan 10 millones de personas en Cataluña, Andorra, Valencia, Baleares, etc...", expone. Lo cierto es que, comparada con el español, no posee a tantas personas que la empleen en sus conversaciones, y lo mismo ocurre con "el inglés, con el francés" y con muchos otros idiomas.

"Tenemos que cuidar nuestros idiomas y nuestras lenguas porque si no se pierden"

No obstante, eso no es una razón suficiente como para tener que desprestigiar a esta lengua, y así lo expone este influencer andaluz. "Todo eso no significa nada", explica mientras que arroja una idea con la que considera que haría de España un país mucho mejor, cultural y socialmente hablando. "De hecho, creo que es más importante que nunca que en plena era de la globalización cuidemos nuestros idiomas y nuestros dialectos porque se pierden".

El catalán es el tema principal de este vídeo. La Comunidad Autónoma de Cataluña mantiene una fuerte política basada en la fuerte defensa por la que es su lengua madre. Es cierto que aquellos territorios que poseen también una lengua cooficial las defienden igualmente, pero no con tanta insistencia como sí que hace todo la región catalana, y esto es algo que pone en valor Alejandro López.

"Si algo no se le puede reprochar a los catalanes es que defienden su lengua"

"Yo creo que si algo no se le puede reprochar a los catalanes es que lo defienden y lo mantienen (su lengua)", razona mientras que define como aquello de lo que hay que tomar ejemplo. En este sentido, todas las personas de su tierra "deberíamos hacer lo mismo con nuestro dialecto, ya que es algo maravilloso", indica.

Siempre se ha dicho que España es uno de los países más diversos de todos y en los que priman una infinidad de culturas diferentes que pueden ser muy complementadas y comprendidas entre todos sus habitantes y los turistas procedentes del extranjero. Por ello, una misión para todos los andaluces, y para todos los españoles en realidad, es defender aquello que define a cada territorio, ya que "eso nos identifica como cultura". Para concluir con su testimonio, Alejandro formula las siguientes declaraciones: "Así que venga, vamos a dejar de tonterías (haciendo referencia a la respuesta del usuario). Solamente es cultura (todas las lenguas cooficiales pero el catalán principalmente)".