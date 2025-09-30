La mano derecha de Puigdemont insulta y califica de "traidor" a Marc Màrquez por llevar la bandera española

La casi mano derecha del prófugo ex president de la Generalitat Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, atacó en su cuenta de la red social X al campeón del mundo de MotoGP Marc Márquez, por dar la vuelta de honor tras conseguir su título con una bandera de España.

Albert Soler, el cronista satírico del “procés” separatista, ha replicado con contundencia el mensaje de Alay. El ayudante de Puigdemont dijo de Márquez que «en la lucha por la libertad de un pueblo y su liberación nacional, lo peor de todo siempre son los traidores». Albert Soler poniendo las cosas en su sitio replicó lo siguiente: «Y los envidiosos como tú, que en tu puta vida has hecho nada ni mínimamente importante, pringado».

Alay, que ha acompañado el comentario de una imagen de Márquez celebrando la victoria con una bandera española, ha recibido un puñado de respuestas de disconformidad, algunas de ellas procedentes de correligionarios independentistas decepcionados.

«Traidores son los que prometieron la independencia en 18 meses. Eres un sinvergüenza», le ha espetado uno. «Sí, y algunos son peores que otros porque habían prometido liberar al país», ha escrito otro, mostrando un tuit con el que Puigdemont expresaba su compromiso de aplicar «sin dilaciones» el resultado del 1-O.

«Saltarse la ley y suspender la declaración de independencia ocho segundos más tarde ¿en qué categoría encaja?», ha preguntado otro usuario.

En el mismo sentido, pero desde una posición opuesta al independentismo, el líder del Partido Popular de Cataluña, Alejandro Fernández, ha ironizado: «No te pases tanto con Carles 8 segundos Puigdemont, hombre…».

Otras reacciones al tuit de Alay han apuntado que el piloto, por contrato, no podía negarse a exhibir la bandera.