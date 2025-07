Casi un año después del naufragio de Ciutadans en Cataluña: ¿qué fue de sus antiguos líderes?

En 2017, Ciutadans alcanzó su cénit político en Cataluña. Con 36 diputados, se convirtió en la primera fuerza del Parlament y apuntaba alto también en el panorama estatal. La apuesta de Albert Rivera por liderar el cambio en España parecía consolidarse en las elecciones generales de abril de 2019, cuando la formación naranja se convirtió en la tercera fuerza del Congreso. Inés Arrimadas era entonces su número dos y rostro emergente del partido.

Pero el sueño se desmoronó tan rápido como se había construido. En la repetición electoral de noviembre de ese mismo año, el partido pasó de 57 a solo 10 escaños. Rivera dimitió, Arrimadas asumió el liderazgo en un momento de retroceso imparable y el proyecto liberal se desangró entre luchas internas, escisiones, fugas al PP y a Vox, y una progresiva desaparición de todas las instituciones. En las elecciones catalanas de 2024, la formación pasó de 6 escaños a 0, perdiendo la representación en el último gran parlamento de España. Hoy, Ciutadans apenas sobrevive como una sigla vacía. ¿Qué fue de sus viejas glorias?

Albert Rivera:

Inés Arrimadas:

Edmundo Bal:

Carlos Carrizosa:

Joan García:

José María Espejo-Saavedra:

Anna Grau:

Javier Nart:

Fernando de Páramo:

Jordi Cañas:

Tránsfugas al PP y a Vox:

Tras dimitir en noviembre de 2019, rompió por completo con el partido que él mismo cofundó. Cuatro meses después fichó por el bufete Martínez-Echevarría junto a José Manuel Villegas, aunque ambos salieron por la puerta de atrás: Rivera enfrentó una demanda por conducta desleal de 1,2 millones de euros que no prosperó. Desde entonces ha participado en diversos proyectos empresariales: una start-up legal exprés, un curso de liderazgo y oratoria, y el exclusivo club de empresarios Raheem, donde es embajador. También trabaja como conferenciante político y ha creado, junto a Villegas, la consultora RV+, especializada en innovación y estrategia de mercado.Tras abandonar la política activa, ha tomado un camino más discreto. Desde hace un año y medio trabaja como ejecutiva en Recurrent Energy, una empresa del sector de las energías renovables vinculada a Canadian Solar. De aquella figura combativa en el Parlament apenas queda ya rastro público: Arrimadas ha optado por desaparecer del foco mediático y centrarse en el ámbito empresarial.Después de sus choques internos con Arrimadas y de disputar el liderazgo del partido sin éxito, decidió apartarse de la política. Recuperó su plaza como abogado del Estado y, durante un breve tiempo, intentó fundar un nuevo partido, “Cree”, con actos por toda España. Sin embargo, abandonó el proyecto a principios de 2024. Una de sus últimas apariciones fue en televisión, como público anónimo en el programa La Revuelta.Tras más de una década en el Parlament, ha vuelto a su carrera como abogado. Desde hace unos meses ejerce de nuevo en su despacho Carrizosa y Almazor, donde está recuperando su cartera de clientes. No se ha desvinculado del todo de la vida política, pero ha asumido un papel mucho más secundario.Geógrafo de formación, ha regresado al sector privado. Desde octubre de 2023 trabaja en el ámbito de las energías renovables y colabora con algunos medios de comunicación. A pesar de todo, mantiene su afiliación a Ciutadans, que aún no ha tirado la toalla en Cataluña y busca una nueva dirección autonómica.Abogado de profesión y exvicepresidente del Parlament en la etapa más convulsa del procés, ha retomado su carrera profesional en CaixaBank.La periodista y exdiputada ha vuelto al mundo de los medios. Ha publicado recientemente un libro titulado En la boca del dragón, donde narra su relación sentimental con el escritor Fernando Sánchez Dragó. Sigue colaborando como articulista.A sus 77 años, el ex eurodiputado de Cs está prácticamente retirado de la vida pública, aunque participa de forma ocasional en la tertulia televisiva de Risto Mejide en Cuatro.Fue secretario de comunicación del partido y dejó la política hace seis años. Hoy trabaja en el sector privado como socio director del área de reputación de marca en la consultora Morillas.No logró revalidar su escaño como eurodiputado y no ha trascendido su actual ocupación.Algunos antiguos referentes han encontrado cobijo en otros partidos. Nacho Martín Blanco y Lorena Roldán han dado el salto al PP, mientras que Carina Mejías y Juan Carlos Girauta, este último como eurodiputado, lo han hecho a Vox.