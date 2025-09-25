El PP catalán elige a Juan Milián para ser el senador sustituto de Lorena Roldán

El PP de Cataluña ha despejado por fin una de las incógnitas que arrastraba desde hace semanas: el nombre de su senador autonómico. Tal como se esperaba, el elegido es Juan Milián, actual concejal en el Ayuntamiento de Barcelona y vicesecretario de Estudios y Programas de la formación, según confirman fuentes del partido. La decisión llega tras la renuncia de Lorena Roldán a su escaño en la Cámara Alta, circunstancia que situó a Milián como el candidato más probable.

Politólogo formado en la Universitat Pompeu Fabra y considerado uno de los principales ideólogos del PP catalán, Milián ha cultivado un perfil intelectual y mantiene una estrecha relación con Génova y con el propio Alberto Núñez Feijóo, quien ha avalado su designación. Su trayectoria se ha desarrollado en paralelo a las grandes familias internas del partido, aunque con buena conexión con la fundación FAES, núcleo de influencia del expresidente José María Aznar. En el Senado, la dirección popular confía en que aporte solidez doctrinal y refuerce el discurso de la formación.

El PP registrará este jueves en el Parlament la propuesta para que Milián ocupe el escaño por designación autonómica. A partir de ahí, se abrirá el procedimiento parlamentario que concluirá con una votación en el pleno, considerada un mero trámite tras la doctrina del Tribunal Constitucional que impide bloqueos como el que afectó en su día al socialista Miquel Iceta. En el cuartel general de los populares catalanes no esperan impedimentos de ningún grupo.

Nacido en Morella (Castellón) en 1981, Milián cuenta con un máster en Dirección Financiera y Contable por el Instituto de Educación Continua de la UPF. Su hoja de servicios dentro del PP es extensa: fue diputado autonómico durante tres legislaturas, incluida la que culminó con el ‘procés’ en 2017, y ha colaborado estrechamente con todos los líderes regionales desde la etapa de Alícia Sánchez-Camacho. Como concejal dejará paso a Antonio Verdera, que asumirá el acta municipal en Barcelona.

Además de su experiencia institucional, Milián ha publicado ensayos de referencia en el ámbito del liberalismo como El proceso español y ¡Liberaos!, en los que aborda el nacionalismo y el populismo.