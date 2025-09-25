Roban en el tren a una ex periodista de TV3 que negaba la inseguridad en Cataluña

La periodista y tertuliana en la emisora RAC1 y ex presentadora de TV3, Laura Rosel, relató un robo sufrido en un tren, pese a que siempre ha negado que haya inseguridad en Cataluña. Explicó que llevaba la mochila en el compartimento superior, debido a que el medio de transporte iba lleno, y cargaba con varias pertenencias. Justo antes de que se cerraran las puertas, sintió un tirón fuerte. Se giró y vio un joven que salía con su mochila en la mano.

Dentro de la mochila estaban su ordenador portátil y su cartera, con documentos personales. Entre ellos figuraba el DNI de las niñas, lo que más le preocupa. También llevaba las tarjetas sanitarias y de crédito, y dos talonarios de la lotería de Navidad, relata E-Notícies.

La periodista expresó su indignación por la sensación de vulnerabilidad que le generó el hecho. Asegura que el robo fue “a la vista de todos” y se lo habían preparado con precisión. Rosel comentó que lo primero que pensó fue en casos similares vistos en los medios.

Tras el robo, dudó si accionar la palanca de emergencia. Finalmente decidió bajar en la siguiente parada y pidió ayuda a los vigilantes de seguridad. En la estación de Gràcia le informaron que había cámaras, y que si presentaba denuncia los Mossos podrían solicitar las imágenes.

Tanto ella como los pasajeros que había en el vagón, atónitos: "Todo el mundo quedó asustado, porque fue un movimiento muy rápido y violento. Se fue tan ancho con mi mochila".