Cataluña es líder en abortos: concentra el 20% de toda España

Este mediodía se ha dado a conocer que el Gobierno de España ha iniciado el plan para incluir el aborto en la Constitución. Concretamente, el PSOE y Sumar han cerrado un texto conjunto que, según fuentes gubernamentales, será remitido al Consejo de Estado antes de llegar a las Cortes, donde el PP ya ha adelantado su rechazo. Pese a tratarse de una reforma constitucional -en concreto del artículo 43-, su eventual aprobación no implicaría disolver las Cortes ni convocar elecciones anticipadas, por la vía de reforma planteada.

En este mismo sentido, Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, siguió los pasos de Sánchez y votó a favor de "blindar el derecho al aborto" en Cataluña. La propuesta contó también con los votos favorables en el Parlament de Junts, ERC, los Comunes y la CUP.

Según datos del Ministerio de Sanidad recogidos por El Periódico, Cataluña es la comunicad autónoma con mayor cantidad de abortos. En concreto, en 2024 se registraron un total de 21.761 abortos en la comunidad catalana, lo que supone el 20% del total realizados en España (106.172, casi un 3% más que el año anterior).

Cataluña lidera desde hace siete años este ránking estatal, y registra una tasa de 14,89 abortos por cada 1.000mujeres de entre 15 y 44 años. Le siguen las Islas Baleares (13,87), la Comunidad de Madrid (13,56), Asturias (12,89) y la Región de Murcia (12,66).

Por contra, las cifras más bajas son de Ceuta y Melilla (4,6) y Aragón (8,15).