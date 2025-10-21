Collboni y ERC acuerdan limitar los turistas en el Park Güell: estas serán las restricciones

Esta tarde se llevará a cabo en el Ayuntamiento de Barcelona la Comisión de Economía y Hacienda municipal, donde la principal novedad será la votación de la nueva propuesta de ERC y que el gobierno de Collboni ha aceptado: limitar el número de turistas en el Park Güell.

Concretamente, el grupo municipal de ERC y el Ayuntamiento acordaron ayer por la noche reducir "progresivamente" en los dos próximos años el límite anual de turistas del Park Güell a un máximo de 4 millones. Actualmente, el recinto acoge a unos 4,5 millones de turistas cada año.

Así lo anunció ayer por la tarde la líder de ERC en Barcelona, Elisenda Alemany, quien reivindicó que esta medida es "imprescindible" para acabar con la "masificación turística". "Queremos que este parque lo recuperen los barceloneses y barcelonesas", explicó la presidenta republicana, que añadió que esta medida supondrá que cada día accedan 1.365 turistas menos al recinto, una reducción de unos 130 cada hora.

"Creo que es una cifra que marca la tendencia que debe seguir la capital del país, que es encontrar ese equilibrio que ha perdido entre ser una ciudad que es visitada, pero que a la vez sabe proteger su identidad y su vida de barrio", añadió Alamany.

Aumento del precio de las entradas

Esta nueva medida municipal iría en la misma línea que la subida de precios que se produjo en el recinto a principios de año. En concreto, la entrada al Park Güell paso a costar de 10 a 18 euros en enero de 2025, " en una propuesta enmarcada en el aumento de la fiscalidad turística en la ciudad".