Cataluña eleva a 50 los jabalíes hallados muertos por peste porcina africana en Barcelona

El cuerpo de Agents Rurals ha elevado este miércoles a 50 los jabalíes hallados muertos en Barcelona. En concreto, en el perímetro de seis kilómetros restringidos por el brote de peste porcina africana (PPA) detectado el pasado viernes en Collserola del Vallès, en Barcelona). El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete de Madrid, sin embargo, mantiene los nueve casos confirmados dentro del mismo radio de seis kilómetros.

En este sentido, el inspector jefe de Agents Rurals, Josep Antoni Mur, ha expuesto que aún "no se han hecho capturas" de estos animales, ya que están a la espera de que el ministerio de Agricultura y la Comisión Europea dictamine los métodos de captura de animales que se pueden utilizar, así como en qué zonas desplegarlos. Por otro lado, Mur especificó que solamente se está revisando "el terreno para detectar cadáveres y ver si son positivos".

"Estamos preparados, tenemos los recorridos listos y los sistemas de captura masiva preparados", ha comentado, mientras una delegación de la CE está analizando este miércoles la zona para decidir el nivel de regionalización que se tiene que aplicar a las exportaciones porcinas catalanas.

El inspector jefe de Agents Rurals ha manifestado que los casos confirmados se encuentran dentro de la zona restringida y que los esfuerzos se centran en evitar la expansión de la enfermedad, especialmente por la zona norte, en Matadepera. Al respecto, Mur ha recalcado que "el peor escenario sería que se nos abriera la enfermedad hacia el centro de Catalunya".