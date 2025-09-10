Crecen las ayudas y reacciones constitucionalistas en Cataluña frente al acoso lingüístico del independentismo radical

Convivencia Cívica Catalana (CCC), la entidad constitucionalista que preside Ángel Escolano, ha hecho público que desde esta misma semana intensificará su trabajo de asesoramiento y defensa frente a sanciones lingüísticas y actos de acoso por parte de organizaciones radicales.

Entre las medidas que impulsa para defender a las empresas y trabajadores acosados por los inquisidores del catalán están las siguientes: línea directa con el gabinete jurídico para consultas urgentes de comercios y autónomos; kit de defensa rápida con modelos de alegaciones y recursos, e instrucciones paso a paso y acompañamiento en vía administrativa y judicial, cuando proceda, informa El Catalán.

Esta entidad también llevará un registro y seguimiento de casos para detectar patrones de delación y actuaciones desproporcionadas y organizará sesiones informativas gratuitas para asociaciones de comerciantes y sectores especialmente afectados.

CCC invita a empresarios y comerciantes que afronten expedientes o amenazas de sanción por motivos lingüísticos a ponerse en contacto con nuestro gabinete para evaluar recursos e impugnaciones y, en su caso, defender sus derechos ante la Administración y los tribunales

Convivencia Cívica Catalana celebra que una sentencia judicial haya anulado la sanción lingüística impuesta a una cafetería de Sitges a raíz de una denuncia por “no atender en catalán”. La resolución constata que una denuncia genérica no es base suficiente para incoar con garantías un expediente sancionador por motivos lingüísticos.

Para CCC, el fallo «refuerza la libertad lingüística en las relaciones privadas entre profesionales y clientes y consolida la seguridad jurídica de los comercios» frente a campañas tramitadas mediante formularios estandarizados. «Consideramos, además, que se trata de un primer paso para poner fin al sistema de delaciones lingüísticas promovido por la Administración autonómica, que anima a los ciudadanos a denunciar a sus vecinos por usar el castellano en sus negocios bajo la falacia de que debe emplearse “al menos el catalán”.